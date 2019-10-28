HABER

Kelebek hastalarına, kadınlar sahip çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Ekim ayının son haftası olarak kabul edilen Kelebek Hastaları Haftası kapsamında Diyarbakır’daki 46 kelebek hastası için İstanbul’da özel bir etkinlik düzenlendi.Kadınların buluştuğu ve kelebek hastalarına sahip çıktığı bu özel etkinlikte yaklaşık 150 kişi bir araya geldi.

Ekim ayının son haftası olarak kabul edilen Kelebek Hastaları Haftası kapsamında Diyarbakır’daki 46 kelebek hastası için İstanbul’da özel bir etkinlik düzenlendi.
Kadınların buluştuğu ve kelebek hastalarına sahip çıktığı bu özel etkinlikte yaklaşık 150 kişi bir araya geldi. Emin Grup bünyesinde dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri yürüten Merhum Hacı Habibullah Geredevi Vakfı (HAGEV) tarafından kelebek hastaları yararına düzenlenen organizasyonda Diyarbakır’daki 46 kelebek hastasının acil sağlık ihtiyaçları karşılandı ve az bilinen hastalığın önemine yönelik bir farkındalık sağlanması amaçlandı.
Yardımseverlerin buluştuğu bu özel etkinlikte HAGEV Başkanı Pınar Üstün ve Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır katıldı.
"Kelebekleri yanlız bırakmayın"
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan HAGEV Başkanı Pınar Üstün, kelebek hastalarını bu anlamlı günde yalnız bırakmayan tüm kadınlara teşekkür etti. Üstün şöyle konuştu: “Kelebek hastalarıyla yolumuzun kesiştiği günden bugüne onları hiç yalnız bırakmadık. Amacımız onların yaralarına merhem olmak, onlara destek olmak ve az bilinen bu hastalığın Türkiye genelinde daha fazla bilinmesini sağlamak. Çünkü zor bir hastalık ve hastalar pek çok sorunla baş etmeye çalıştıkları için daha çok desteğe ihtiyaçları var. Biz de, bize desteğini esirgemeyen bugünkü destekçilerimizle kelebek hastaları farkındalık haftasında onların sesini duyurmak, moral vermek istedik. Katılımcıların da desteği ile şuan Diyarbakır’daki 46 hastanın acil sağlık ihtiyaçları karşılanmış oldu”.
"Türkiye’de 1000 kelebek hastası var"
Bir kelebek hastası annesi olduğunu belirten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır ise yaptığı konuşmada HAGEV’e desteklerinden ötürü teşekkür ederek herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde 130 kelebek hastasına destek olduklarını belirten Çalışır “Kelebek hastaları da bu toplumunun bir parçası. Sadece maddi değil manevi desteğe de ihtiyaçları var. Bu anlamda HAGEV’in kelebek hastalarına verdiği desteğin örnek alınması gerekir. Bugün Türkiye’de resmi rakamlara göre 1000 kelebek hastası var ve bu hastalık bir yaşından 56 yaşına çıkabiliyor. Vereceğimiz moralle bu hastalık daha iyi yerlere geliyor. Hastalık hayata engel değil. Bu yüzden onlara sahip çıkalım” dedi.
Epidermolozis bülloza (Epidermolysis bullosa) veya kelebek hastalığı olarak bilinen deride ve mukozada (ağız içi, genital bölge, anal bölge, göz, burun, nefes yolu, yemek borusu) gibi vücut bölgelerinde içi su dolu kabarcıklar (bül) oluşumu ile kendini gösteren bir hastalıktır.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Burun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknikBurun estetiği ameliyatı korkusuna son veren teknik
Prof. Dr. Gürer: “Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor”Prof. Dr. Gürer: “Stres, sigara ve obezite sedef hastalığını tetikliyor”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

"Bebeğin ilk aşısı anne sütü"

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi! Günde 50'ye yakın çağrı alıyorlar

Ankara'daki 'emzirme timine' yoğun ilgi!

Sağlık Bakanı Koca'dan grip aşısı açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan grip aşısı açıklaması

Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.