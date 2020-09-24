Kelebek hastası 27 yaşındaki Semra hayatında ilk kez et yedi

Bartın’da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olan Semra Sevinç, aradığı devayı Kütahya’da buldu. Rahatsızlığı nedeniyle doğduğu günden bu yana su, süt ve filtre edilmiş çorba ile hayata tutunabilen 4,5 aylık hamile genç kadın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez katı gıda ile beslendi.

15 DAKİKALIK OPERASYONLA HAYATI DEĞİŞTİ

Hastalığına rağmen evlenip mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen ve 4,5 aylık hamile olduğunu ifade eden Semra Sevinç, ''Hiçbir şey yiyemiyordum. Bebeğimi besleyemiyordum. Kütahya’daki İbrahim Uygun hocamızı internette gördüm. Araştırdım ve buraya geldim. Ömrümde ilk defa et yedim ve çok mutluyum. Geçirdiğim operasyon sayesinde ilk defa katı gıdalar yedim. Çok mutluyum, çok da iyiyim şu an. 15 dakikalık bir operasyonla resmen hayatım değişti'' dedi.

‘BU MUTLULUĞU TATMALI’

Kendisi gibi kelebek hastası olan birçok kişinin toplum içine girmekte zorlandığını belirten Sevinç, ''Benim hastalığımda olan kimseler mutlaka bu operasyonu geçirip, bu mutluluğu tatmalı. Gerçekten yemek yememek çok zor. Benim hastalığımda olanlar evden dışarıya çıkamıyor, korkuyor. Toplum içine girmekte zorlanıyorlar. Ama ben buna rağmen evlendim ve şu an 4 senelik evliyim, 4.5 aylık hamileyim'' diye konuştu.