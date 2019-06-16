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Kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ‘kelebek hastası’ çocuklar yararına defile gerçekleştirildi.

Kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ‘kelebek hastası’ çocuklar yararına defile gerçekleştirildi. Defilede, modacı Yıldırım Mayruk ile Can Çapar’ın 2019 yaz koleksiyonları tanıtıldı.
Siteler Mahallesi’ndeki bir otelde gerçekleştirilen defilede, 84 parça konukların beğenisine sunuldu. Organizasyonda, kıyafetleri mankenler Günay Museyeva, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Ebru Öztürk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga Zaremba, Erzhena Sandakova, Zeliha Çal, Alona Bukreeva ve Anastasiia Gorel tanıttı.
Modaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği defileden elde edilen gelirin, kelebek hastalığıyla mücadelede kullanılacağı belirtildi. Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı Fulden Uras, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Marmaris’te bir ilke imza atılıyor. Proje bana geldiğinde çok mutlu oldum. Allah herkesten razı olsun“ diye konuştu.
Müzik ve görsel şovlarla renklendirilen defilenin organizatörü Serkan Göknur, sadece defile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördükleri bu özel gecede kalbi kelebek çocuklar için atan tüm modaseverlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Projenin Yıldırım Mayruk ve Can Çapar isimleri sayesinde başarıyla gerçekleştiğini söyleyen Göknur, "Sadece defile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz bu özel geceye, kalbi kelebek çocuklar için atan tüm modaseverler gönülden destek verdi. Gecede elde edilen gelirle Kelebek Çocuklar Derneği’ne tıbbi yardım sağlanacak" dedi.
İstatistiklere göre, dünyada 20 bin, Türkiye’de bin 500 kelebek hastası var.

Kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi

Kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi

Kelebek hastası çocuklar yararına defile düzenlendi

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