HABER

Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da doğuştan kelebek hastası (Sistemik Lupus Eritematozus) Ünal Önder (17), ellerini kullanabilmek için 40'ıncı ameliyatını oldu.

Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyat

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da doğuştan kelebek hastası (Sistemik Lupus Eritematozus) Ünal Önder (17), ellerini kullanabilmek için 40'ıncı ameliyatını oldu. Kelebek hastalarının el ve parmaklarının kıymetini bilmesi gerektiğini vurgulayan Önder, okul arkadaşlarına da daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olmaları çağrısında bulundu.
Doğuştan kelebek hastası (vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık) Ünal Önder, 40'ıncı ameliyatını Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oldu. Osmaniye Düziçi Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ünal Önder, hastalığından dolayı yaşadığı zorlukları anlatırken, "Okul şartları benim için zor, yazı yazmam, kitaplarımı tutmam gerekiyor. Bu gibi işlerimi yapmakta zorlanıyorum. Çünkü elim kapanıyor, 10'uncu sınıfın sonunda iyi bir sonuçla karnemi aldım ve Antalya'ya geldim" dedi.
HEDEFİM BÜYÜK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştüğünü belirten Ünal Önder, "Özlenen hocamızla uzun görüşmelerimiz oldu. Hocamız neden ameliyat olmak istediğimi sordu, ben de anlattım. Fen lisesini bitirmek ve genetik mühendisi olmak istediğimi fakat her insanda olduğu gibi bende de bir değişim yaşandığını anlattım. 'Artık psikolog olmayı düşünüyorum' dedim. Çünkü insanların bilimden daha öte duygusallığı bıraktığını, birbiriyle yardımlaşmadığını, kenetlenmediğini gördüm. Birçok insanın akraba ziyaretini bıraktığını gördüm. Bunun gibi şeyler artık daha çok yaşanır oldu. Ben de geleceğin mesleği olarak bunu gördüm ve artık psikolog olmak istiyorum. Tüm bunları doktorum Özlenen hanıma anlattım, o da benim hedefimin büyük olduğunu anladı. Ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Hemen yatışımız yapıldı ve ameliyatım yapıldı" diye konuştu.
KELEBEK HASTALARINA TAVSİYE
En büyük yardımcılarının anne ve babası olduğunu anlatan Ünal Önder, "Annem ve babam olmasa hiçbir şey yapamazdım. Yaşamımın yüzde 90'ını onlara borçluyum" dedi. Türkiye'de sayıları 400'ü bulan kelebek hastalarına da bir dizi tavsiyede bulunan Önder, şöyle konuştu:
"Ben hep şöyle düşünmüştüm. Elim hastalığım nedeniyle kapanacak, ameliyat olup açtıracağız. Bunun hep böyle olacağını sanmıştım. Fakat bu ameliyattan sonra Özlenen hocam, yaşımın ilerlediğini ve kemik gelişimimin tamamlandığını, kollarımda ve bileklerimde sinirlerde kısalma olduğunu söyledi. Bunlar artık geçici değil. Yaşım ilerlediği için ameliyatlarım daha zorlaşıyor. Tehlikesi büyüyor. Kelebek hastalarına söyleyeceğim tek ve önemli bir şey var. Ellerine sahip çıksınlar. Ameliyat olduktan sonra ben bu hatayı yaptım, onlar bu hataya düşmesin, ellerine ve parmaklarına sahip çıksınlar. Bir parmakları da açılmış olsa ona sahip çıkmalarını, hareket ettirmelerini, olmazsa fizik tedavi tavsiye ediyorum. Sakın ellerini hareketsiz bırakıp kapatmayın."
ARKADAŞLARA MESAJ
Başarıyla bir üst sınıfa geçmiş olmanın sevincini yaşadığını ifade eden Ünal Önder, okul arkadaşlarına da mesajı olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarım daha yardımsever ve çevrelerine duyarlı olursa daha çok sevinirim. Okuldaki en iyi ve yardımsever arkadaşım Tunahan'a teşekkür ediyorum. Bir de çok özlediğim kardeşim Fatma Naz'a selam söylüyorum" dedi.
KELEBEK HASTALIĞI (Sistemik Lupus Eritematozus)
Kelebek hastalığı, deride ve mukozada içi su dolu kabarcıklar oluşumuyla kendini gösteren bir hastalık. Vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinir. Hastalık deriyi ve deri altına bağlayan yapıları oluşturan liflerdeki maddelerin bazılarının eksik yapımına bağlı olarak gelişim gösterir. Bağlar hafif bir darbe ile kopabilir. Kopması sonucunda deri altında oluşan bölgeye sıvı sızar ve burada bül denilen su kabarcıkları görülür.

FOTOĞRAFLI

Kelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyatKelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyatKelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyatKelebek hastası Ünal'a 40'ıncı ameliyat

PARTNERMeğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...Meğer siyah noktalardan kurtulmanın en doğal yolu...
Dumansız yangınla biyoteknik mücadeleDumansız yangınla biyoteknik mücadele
Bu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyorBu hastanede yılda 50 bin sevimli dost sağlığına kavuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da banka soygunu girişimi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Silahla gelip...

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Korkunç kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Sosyal medyadaki "Küçükçekmece" provokasyonunda yeni gelişme

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

649 terörist öldürüldü!

Meriç ve Tunca köprüleri restorasyona alınacak

Bir köprü daha kapatılıyor! Bu ayın ikinci yarısında...

Ekrem İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı! İşte ilk adresi...

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.