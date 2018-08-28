Kelebekler dans edip öldü

Ardahan'da Tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde çiftleştikten sonra ölüm uçuşu yapan ve halk arasında bir gün sineği olarak bilinen Ephemeroptera sineğinin ölüm dansı bu yılda ilgiyle izlendi.

Her yıl Ağustos ayında ortaya çıkan ve üç gün süreyle karanlığın çökmesinin ardından çiftleşerek ölüm uçuşuna çıkan milyonlarca bir gün sineği, doyumsuz bir tabiat olayını gözler önüne serdi. Nehir boyunca uçan sineklerin, köprü üzerindeki ışığa geldikleri tahmin ediliyor.

Bazı vatandaşlar, kar yağışını andıran görüntüler karşısında şaşırdıklarını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını dile getirerek şaşkınlıklarını gizleyemediler. (İHA)

