'Kelebekler hayati önem taşıyor'

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, kelebeklerin bilinmeyen özelliklerinin, insan yaşamı için hayati önem taşıdığını söyledi. Hüseyinoğlu, "Kelebeklerin; birçok bitkinin, tarımsal ürünün, meyvenin özellikle tozlaşmasında yani üremesini sağlamasında çok ciddi rolleri var" dedi.

Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyinoğlu, sinekler ve arılarla birlikte birçok bitkinin, tarımsal ürününün, meyvenin üremesinde ciddi rolü olan kelebeklerin korunması gerektiğini kaydetti. Hüseyinoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 400 türün üzerinde gündüz aktif kelebek türü yaşıyor. Gece ise bunun 10 katı 4 bin civarında aktif olan tür yaşamaktadır. Mersin'e gelince gündüz 137'ler civarında bir türden bahsedebiliriz. Mersin çok farklı ekosistem çeşitliliğine sahip olduğu için deniz seviyesinden Toroslar'daki 2000 metreleri geçecek seviyeye sahip olduğu için çok farklı yaşam ortamları mevcut. Mersin o yüzden çok ciddi kelebek zenginliğine sahip bir ilimizdir. Kelebeklerin yaşam süreleri ile ilgili maalesef toplumda yanlış bilgilere dayanarak hatta bir ara reklamlara dayanarak bir bilgi yerleşmiş. Bunu düzeltmek zorundayız. Kelebekler bir gün yaşamaz. Kesinlikle böyle bir şey yok. En az birkaç hafta yaşarlar. Yaşam süresi türden türe ve bulunduğu ortama göre değişir" diye konuştu.

'MERSİN ÇOK FARKLI EKOSİSTEM TÜRLERİNE SAHİP'

Doç. Dr. Hüseyinoğlu, kelebeklerin bilinmeyen özelliklerinin insan yaşamı için hayati önem taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kelebekler, böcekler içinde birkaç takım türleri ile birlikte bildiğiniz arılarlar, sineklerle bizim besin kaynağımız olarak birçok bitkiyi, tarımsal ürünü, birçok meyveyi özellikle tozlaşmasında yani üremesini sağlamasında çok ciddi rolleri var. Onun için kelebeklerde, sineklerde, arılarda insan türünün besin kaynağının devamı için çok ciddi rolleri var. Mersin'de bu konuda çok ciddi bir zenginliğe sahip kelebek tür çeşitliliği ile karşı karşıyayız. Mersin çok farklı ekosistem türlerine sahiptir. Düşünün ki deniz seviyesinde Adanalıoğlu'nda çok farklı türlerle karşılaşırsınız. 'Danaus chrysippus' dediğimiz 'Sultan' kelebeğine Mersin ev sahipliği yapıyor. Kuzey Afrika'dan gelip bizim üzerimizden Avrupa'ya kadar yayılan bir türden bahsediyoruz. Bunun diğer akrabası Meksika'dan Kanada'ya kadar 4 bin kilometre göç ederek yer değiştiren bir türden bahsediyoruz. Danaus'un dışında çok ciddi kelebek türünün olması nedeni ile biz Toroslar'da hatta merkezi ilçelerimiz olan Mezitli ve Yenişehir, Toroslar ilçelerinin kuzey kesimi çok ciddi çeşitliliği yansıtan bölgelerdir. Turizm açısından turların yapılabileceği, önemini anlatabileceğimiz faaliyetlerde bulunmak aynı anda biyolojik çeşitliliğimizin korunması adına da çok önemlidir."