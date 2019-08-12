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Kelebekler Vadisi'nde 7 metre yükseklikten düşen Kübra, kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 08:10 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Kelebekler Vadi'sinde patika yolda yürürken yaklaşık 7 metre yükseklikten düşüp yaralanan Kübra Batıhan, ekipler tarafından kurtarıldı.

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, dünyaca ünlü Kelebekler Vadi'sinde patika yolda yürürken yaklaşık 7 metre yükseklikten düşüp yaralanan Kübra Batıhan, ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, Fethiye ilçesi Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi. Tatil için geldiği ilçede bir arkadaşıyla vadide yürüyüşe çıkan Kübra Batıhan, dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Arkadaşı, 112 Acil Servis'i arayıp, yaralanan Batıhan için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, Fethiye ve Marmaris AKUT ekipleri ile UMKE sevk edildi.
Gelen ekipler, Kübra Batıhan'a ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Bölgede helikopter ve makara sisteminin kurulmasının uygun olmadığı tespit edilince, iple kurtarma istasyonu kuruldu. Kübra Batıhan, yapılan çalışmayla kurtarılarak ambulansa taşındı.
Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Batıhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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