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Kelebekler Vadisi'nde aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan iki arkadaştan biri sarp kayalıklardan düştü, diğeri ise mahsur kaldı.

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan iki arkadaştan biri sarp kayalıklardan düştü, diğeri ise mahsur kaldı. İki arkadaş toplam 12 saat süren operasyonla kurtarıldı. İstanbul'da yaşayan Kadir Yıldız (28) ve arkadaşı Davut Çamlı (34), geçen 17 Ekim'de Kelebekler Vadisi'nde kampa geldi. İki arkadaş, ertesi gün saat 09.00 sıralarında kamp yaptıkları bölgede yürüyüşe çıkıp, vadinin sarp kayalıklarına tırmandı. Yaklaşık 1 kilometre yürümelerinin ardından, yolunu şaşıran iki arkadaş, geri dönmek isterken, Kadir Yıldız kayalıklardan 10 metre aşağıya yuvarlandı. Arkadaşı Davut Çamlı ise olduğu yerde bekleyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bulundukları yerin sarp kayalık olması nedeniyle ulaşmanın çok zor olduğu tespit edilmesi üzerine bölgeye Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren zorlu uğraşlar sonucu Davut Çamlı'nın bulunduğu kayalıklara ulaşıldı. Kadir Yıldız'ın da düştüğü yer tespit edilerek, ipler yardımıyla yanına inildi. Bacağından yaralanması nedeniyle yürüyemeyen Kadir Yıldız sedyeye alınarak yukarı çekilmeye çalışıldı. Bu şekilde vadiden yukarı çıkarılamayacağı anlaşılması üzerine Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'ndan askeri helikopter sevk edildi. Helikopter sarp kayalıklardaki yaralıyı alamayınca, havanın da kararması nedeniyle geri döndü. Ekipler deniz yolunu kullanarak yaralıyı ambulansa ulaştırmak üzere vadiye indirme kararı verdi. Bu kez de Kelebekler Vadisi'ne Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na ait bot sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş ile yaralı Kadir Yıldız, Kelebekler Vadisi'ne indirilip, burada bekleyen bota alındı. Kumburnu Plajındaki ambulansa ulaştırılan Kadir Yıldız, Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kurtarma ekipleri ile bölgeden inen Çamlı da Fethiye Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi.

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