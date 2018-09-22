Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan genci AKUT kurtardı

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ndeki şelaleye tırmanmaya çalışan Burak Gökmen (23), kayalıklarda mahsur kaldı. Gökmen, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibinin 3 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
İstanbul'dan Fethiye'ye tatile gelen Burak Gökmen, Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde kamp kurdu. Kampın 2'nci gününde, dün doğa yürüyüşüne çıkan Gökmen, bölgede yer alan ve sarp kayalıkların aşılmasıyla ulaşılan şelaleye gitmek istedi. Bir süre patika yoldan yürümesinin ardından kayalıklara tırmanan Gökmen, saat 14.00 sıralarında, mahsur kalınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin kayalık olması nedeniyle olay yerine Fethiye AKUT ekibi sevk edildi. 4 kişilik AKUT ekibi, Burak Gökmen'in yerini tespit etmesinin ardından bulunduğu yerden güvenli bir yere çıkarmak için çalışma başlattı. 3 saat süren operasyonla bulunduğu yerden kurtarılan Burak Gökmen, AKUT ekibine teşekkür etti.
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