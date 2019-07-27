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Kelebekler Vadisinde ölümle burun buruna

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisinde çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş hayatta kaldı.Tatil için geldiği Fethiye’nin Faralya Mahallesi’ndeki Dünyaca ünlü Kelebekler vadisinde yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Yunus Akgün şelale bölgesinde bulunan kayalıklara tırmandı.Akgün, tırmandığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisinde çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen vatandaş hayatta kaldı.
Tatil için geldiği Fethiye’nin Faralya Mahallesi’ndeki Dünyaca ünlü Kelebekler vadisinde yürüyüşe çıkan 30 yaşındaki Yunus Akgün şelale bölgesinde bulunan kayalıklara tırmandı.
Akgün, tırmandığı kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Akgün’ün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi.
Vadiye karayolu ulaşımı olmadığı için Sahil Güvenlik botuyla ulaşan ekipler, Akgün’ü düştüğü bölgeye gittiler. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alarak vadinin plajına taşıdı. Vadide bulunan bir yolcu teknesine alınan Akgün, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’na getirildi.
Burada bekleyen ambulansa alınan Akgün, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtilen Yunus Akgün’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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