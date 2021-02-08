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Kelebekler Vadisi’nden düşerek ölen hamile kadının eşine ağırlaştırılmış müebbet talebi

08.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alandan iki yıl önce düşerek ölen hamile kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava kabul edildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alandan iki yıl önce düşerek ölen hamile kadını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eşi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava kabul edildi. Mahkeme, 2 yıl önce hatıra fotoğrafı çektirirken düştüğü ileri sürülen kadının, kocası tarafından uçurumdan aşağıya itildiğine hükmetti.
Muğla’nın Fethiye ilçesi sınırlarında bulunan Kelebekler Vadisi’nde 19 Haziran 2018’de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşen 7 aylık hamile Semra Aysal’ın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından Aysal’ın kocası H.A. eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.
H.A hakkında "kasten öldürme", “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “tasarlayarak öldürme”, “eşi kasten öldürme”, “gebe olduğu bilenen kadını öldürme” suçlarında hazırlanan iddianame Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Olayın ayrıntıları anlatılan iddianamede, çiftin evliliklerinden sonra maddi sıkıntı yaşadıkları ve H.A.’nın eşi adına birçok kredi kartı kullandığı belirtildi. H.A.’nın eşi Semra Aysel’i öldürmeyi planladığı belirtilen iddianamede, "Bu plan doğrultusunda öncelikle tek lehdarı kendisi olacak şekilde eşi adına 400 bin lira teminat bedelli ferdi kaza sigortası yaptırdığı sonrasında tatil bahanesiyle geldikleri Fethiye’de 7 aylık hamile eşini Kelebekler Vadisi yamacına götürdüğü orada 3 saat kadar oturdukları şüphelinin bu arada ortalığın tenha olduğu bir anı beklediği bu anı yakaladığı anda da eşini uçurumdan aşağıya iteklemek suretiyle kasten öldürüldüğü anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
H.A.’nın olayın ardından kısa bir süre içerisinde 400 bin lirayı almak için sigorta şirketine gittiği belirtilen iddianamede soruşturma nedeniyle H.A’nın başvurusunun kabul edilmediği kaydedildi.
Geçtiğimiz ay hakim karşısına çıkarılan H.A. ifadesinde tatil için Fethiye’ye geldiklerini ve fotoğraf çekilmek için Kelebekler Vadisine gittiklerini anlatan H.A. ise mahkemede "Kuracağımız işle ilgili konuştuk. Birkaç fotoğraf çektik ve eşim telefonu çantasına koydu. Benden telefonu istedi. Ben de yerimden kalktım. Bir iki adım ilerideki çantasından telefonunu aldığım esnada arkamdan eşimin çığlığını duydum. Geri döndüğümde eşim yoktu. Uçurumdan aşağı baktım sağa sola koşturdum. Eşimi ben ittirmedim" diye ifade verdiği öğrenildi.

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