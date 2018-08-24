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Kelebeklerin ölüm dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 09:57 | Son Güncelleme

ARDAHAN'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece başladı.

Kelebeklerin ölüm dansı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da, her yıl Ağustos ayında yaşanan ve bazen 2 gün süren 'kelebeklerin ölüm dansı', dün gece başladı. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.
​Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte akın akın, Karagöl Mahallesi Sağlık Sokağı'na geldi. Sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, vatandaşların tabiriyle ‘ölüm danslarını’ yapmaya başladı. Kar yağar gibi görüntü sergileyen kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Kelebekler, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu. Milyonlarca kelebeğin ölüm uçuşunu büyük bir üzüntü ile izleyen çocuklar ise onları düştükleri yerden kaldırmaya çalıştı.
Yaşanan bu tabiat olayını tanıklık eden kent sakinlerinden bazıları video ve fotoğraf çekti. Sosyal medyada 'Kelebeklerin son dansı' başlığı ile paylaşılan görüntüler, tıklanma rekorları kırdı.
Her yıl aynı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen kent sakinlerinden Kutluhan Durak, "Ağustos ayının sonlarına doğru bu doğa olayı her zaman yaşanıyor. Adeta kar yağıyormuş gibi bir görüntü oluşturuyor. Bu durumu yazın bittiğini ve havaların soğuyacağına dair bir işaret olarak yorumluyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kelebeklerin ölüm dansıKelebeklerin ölüm dansıKelebeklerin ölüm dansıKelebeklerin ölüm dansı

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