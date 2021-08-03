HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kelebeklerin ölüm dansını görenler telefonuna sarıldı! Ardahan'da şaşırtan görüntü

Kelebeklerin ölüm dansını görenler telefonuna sarıldı! Ardahan'da şaşırtan görüntü

03.08.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da 'kelebeklerin ölüm dansı' başladı. Her yıl ağustos ayında yaşanan olay bölgedekilerin ilgisini çekiyor. Havanın kararmasıyla ortaya çıkan yüzlerce kelebek, sokak aydınlatma ışıklarının çevresinde uçtuktan sonra ölüyor. Adeta dansı andıran bu doğa olayı sonrasında yere düşen kelebekler, asfalt üzerinde beyaz örtü oluşturuyor. İşte tanık olanların telefonlarına sarıldığı kelebeklerin ölüm dansının görüntüleri...

Kelebeklerin ölüm dansını görenler telefonuna sarıldı! Ardahan'da şaşırtan görüntü

Ardahan'da kelebeklerin ölüm öncesi ışıkların çevresinde dans edermişcesine uçmaları görenleri şaşırtıyor. Beyaz söğüt kelebekler olarak bilinen kelebekler, hava kararınca ortaya çıkıyor. Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısında toplanna yüzlerce kelebek, şaşkın bakışlar arasında 'ölüm danslarını' gerçekleştiriyor. Işıkların çevresinde dakikalarca uçan kelebekler adeta ölüme uçuyor! Bir süre uçtuktan sonra ölen kelebekler, yola düşerek asfaltı beyaz renkle kaplıyor.

ÇOCUKLAR KELEBEKLERİN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLÜYOR

Ardahan'daki kelebeklerin ölüm dansına her yıl onlarca kişi tanıklık ediyor. Yaşanan bu tabiat olayını tanık olanlar, bolca fotoğraf ve video çekiyor. Kalabalık arasında yer alan çocuklarsa kelebeklerin ölümüne çok üzüldüğünü söylüyor.

ardahan kelebeklerin ölüm dansı onlarca kişi tarafından kaydedildi ölüme uçan kelebekler görenleri şaşırttı

KORKULUKLARDAKİ ÖRÜMCEK AĞLARA TAKILDILAR

Kura Köprüsü'ndeki ışıkların çevresinde dakikalarca uçan kelebeklerden bazıları ise demir korkuluklardaki örümcek ağlarına takıldı.

kelebeklerin ölüm dansı nerede ardahan kura nehri kelebekler ölüm dansı ile son kez uçtu

ardahan kelebeklerin ölüm uçuğu kelebeklerin ölüm dansı (1)

ardahan kelebeklerin ölüm uçuğu kelebeklerin ölüm dansı (2)

ardahan kelebeklerin ölüm uçuğu kelebeklerin ölüm dansı (3)

ardahan kelebeklerin ölüm uçuğu kelebeklerin ölüm dansı (4)

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki... Kabuğunu sakın soymayın! Öyle bir faydası var ki...
Orman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken sözlerOrman yangınlarıyla ilgili dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Ünlü fon yöneticisinden yeni altın tahmini

Bir yerde daha yangın çıktı

Bir yerde daha yangın çıktı

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

AB'nin Türkiye çağrısına yanıt vermediler

Sosyal medyadan söz verdi! "O tesislerde asla..."

Sosyal medyadan söz verdi! "O tesislerde asla..."

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

"Keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler" sözleri hakkında açıklama

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

Marmaris'te ölüm-kalım mücadelesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Koca acı gelişmeyi duyurdu! Can kaybı 7'ye yükseldi

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

Bakan Yanık açıkladı: 11 milyon TL'lik kaynak aktarılacak

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

MSB 2 çıkarma gemisini Marmaris'e sevk etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.