Kelebeklerin ölüm dansını görenler telefonuna sarıldı! Ardahan'da şaşırtan görüntü

Ardahan'da kelebeklerin ölüm öncesi ışıkların çevresinde dans edermişcesine uçmaları görenleri şaşırtıyor. Beyaz söğüt kelebekler olarak bilinen kelebekler, hava kararınca ortaya çıkıyor. Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısında toplanna yüzlerce kelebek, şaşkın bakışlar arasında 'ölüm danslarını' gerçekleştiriyor. Işıkların çevresinde dakikalarca uçan kelebekler adeta ölüme uçuyor! Bir süre uçtuktan sonra ölen kelebekler, yola düşerek asfaltı beyaz renkle kaplıyor.

ÇOCUKLAR KELEBEKLERİN ÖLÜMÜNE ÇOK ÜZÜLÜYOR

Ardahan'daki kelebeklerin ölüm dansına her yıl onlarca kişi tanıklık ediyor. Yaşanan bu tabiat olayını tanık olanlar, bolca fotoğraf ve video çekiyor. Kalabalık arasında yer alan çocuklarsa kelebeklerin ölümüne çok üzüldüğünü söylüyor.

KORKULUKLARDAKİ ÖRÜMCEK AĞLARA TAKILDILAR

Kura Köprüsü'ndeki ışıkların çevresinde dakikalarca uçan kelebeklerden bazıları ise demir korkuluklardaki örümcek ağlarına takıldı.

DHA

