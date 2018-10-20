"Keles bebekleri" ORKÖY desteğiyle büyüyecek

SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Sorgun Mahallesi'nde kadınların el emeğiyle yapılan, Yörük kadınının giyim kültürünü yansıtan ve "Keles bebekleri" olarak anılan örgü bebeklerin üretimi, Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Daire Başkanlığının desteğiyle artırılacak.

Bölgedeki kadınların önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen bebeklerin üretimi için ORKÖY tarafından Sorgun'daki 12 haneye yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 132 bin lira kredi desteği sağlandı.

Sorgunlu kadınların Halk Eğitim Merkezi atölyesi ile evlerinde yaptıkları, büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 boyda ürettikleri bebekler, 60 ila 180 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

ORKÖY'ün kredi desteğiyle dikiş makineleri yenilenen, kumaş ve iplikleri alınan kadınların el emeği göz nuru örgü bebekleri, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor.

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Keles bebeği ustası Ayşe Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde hobi amaçlı yaptığı bebeği teklif gelince atölyede üretmeye başladıklarını söyledi.