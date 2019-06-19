Keles HEM’den yıl sona sergisi

Bursa’nın Keles ilçesinde HEM kursiyerleri yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi.

Keles Halk Eğitim Merkezi tarafından 2018-2019 öğretim yılı içinde açılan kurslar sona ererken, kurslarda üretilen eserler sergilendi. Kurs öğretmenlerinin desteği ile kursiyerler tarafından yapılan el işlemeleri ve el sanatları Keles Halk Eğitim Merkezi binasında sergilendi. Sergiye Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkan yardımcısı Ahmet Akbey,İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Halk Eğitim Müdürü Nafiz Gökçek, “2018-2019 öğretim döneminde el sanatları giyim, okuma- yazma, İngilizce, Osmanlıca, avcılık, arıcılık, bilişim teknolojileri, Kur’an-ı kerim olmak üzere toplam 60 kurs açtık. 950 kursiyerimiz ile çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalarımızı sergiliyoruz” dedi.



