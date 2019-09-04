Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Muhsin Keleş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrenci servislerinde çok daha etkin bir denetim yapacaklarını belirterek, “Servis işletmecisi esnafımızdan araçlarını yönetmeliğe göre sezona hazırlamalarını; velilerimizin, okul servisi seçme konusunda dikkatli ve duyarlı olmasını, korsan servis olarak nitelendirilen araçlardan uzak durmalarını, belgesiz ve yetkisiz kişilere çocuklarımızı asla emanet etmemelerini istiyoruz” dedi.

Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Muhsin Keleş ve beraberindekiler, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara’yı ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılan hazırlıklar ve yıl içindeki çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kara, tüm öğrenciler, eğitim camiası ve servis işletmecilerine iyi bir eğitim - öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu.

Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Muhsin Keleş, yeni eğitim-öğretim yılının başta geleceğimiz olan öğrencilere, ailelerine, öğretmenlere ve servis işletmecilerine hayırlı olmasını dileyerek "Velilerimizin, okul servisi seçme konusunda dikkatli ve duyarlı olmasını, korsan servis olarak nitelendirilen araçlardan uzak durmalarını, belgesiz ve yetkisiz kişilere çocuklarımızı asla emanet etmemelerini istiyoruz. Servis araçlarının ve bunları kullanan kişilerin yasal gereksinimleri taşıyıp taşımadıklarının odamızdan öğrenebileceğini de tüm velilerimize hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Başkan Muhsin Keleş, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından onaylanan fiyat tarifesinin her araçta bulundurulmasının zorunlu olduğuna da dikkat çekerek “Esnafımızın bir an önce tarifelerini odamızdan temin etmesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Tarife üst sınırdır ve bu fiyatlandırmaya uymayarak yüksek rakamlar talep eden esnafımız idari para cezalarına maruz kalacaktır. Trabzon Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası olarak yaptığımız araştırma ve çalışmalarımız sonucunda 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılında servis ücretlerine zam yapılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun sonucunda da servis ücretlerine yüzde 12 zam yapılmıştır. Bu zam son bir yıl içinde artan amortisman ve akaryakıt fiyatlarının çok altındadır. Geçen yıldan bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 20, amortisman olarak belirlediğimiz araç lastikleri yüzde 40, bakım onarım hizmetleri yüzde 30, fren balatası yüzde 50, araç içi giderler yüzde 25 oranında artmıştır. Görüleceği üzere servis ücretlerine yapılan yüzde 12’lik zam bu artışların çok altında olup maliyetlerimizi karşılamamaktadır. Ancak ülkemizin üzerine oynanan oyunların farkında olduğumuzu belirterek, ekonomimizin geçtiği zor süreçte üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Zam oranımızı düşük tutarak hem enflasyonun artmasını hem saygıdeğer velilerimizin ekonomik şartlarda daha fazla ezilmesini engellemeyi amaçladık” diye konuştu.



