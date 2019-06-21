HABER

Keles MYO’da mezuniyet coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:41 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Keles Meslek Yüksekokulu’ndan 2018-2019 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler törenle belgelerini aldı.BUÜ Prof.

Keles MYO’da mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Keles Meslek Yüksekokulu’ndan 2018-2019 döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler törenle belgelerini aldı.
BUÜ Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Keles’te eğitim alan öğrencilerin hem kendilerine hem de bölge halkına önemli katkılar sağladıklarına işâret etti. Öğrencilerin kaliteli bir eğitim sürecini geride bıraktıklarını aktaran Kırıştıoğlu; “Ciddi bir emek sarf ettiniz ve mezun olmaya hak kazandınız. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Kaliteli bir eğitim verdikleri için akademisyenlerimizi kutluyorum. Son olarak da sizleri bugüne getiren ve her türlü zorluğa rağmen eğitimlerinizde destek olan ailelerinizi gönülden tebrik ediyorum. Yeni hayatınızda yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu.
Keles MYO Müdürü Doç. Dr. İlker Arıcan ise düzenlenen törenle birlikte 12. dönem mezunları verdiklerini açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi ailesine 27 yıl önce öğrenci olarak katıldığını vurgulayan Okul Müdürü Arıcan, “Yakın bir tarihte doğası ve insanları çok güzel olan Keles ilçesinin meslek yüksekokuluna müdür olarak tayin oldum. Bana tanınan bu fırsat ile mezun olduğum okuluma farklı bir katkı verme imkânı yakaladım. Beni bu göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün mezun olan bütün öğrencilerimize de gönülden başarılar diliyorum” dedi.
Etkinlikte dönem birincisi Gaye Erdemir’e belgesi ve plaketi takdim edildi. Tören, öğrencilerin anı belgelerini almaları ve hep birlikte kep atmaları ile son buldu.

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafına yorum yağdı!
Ahırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılarAhırı spor salonuna çevirip, plastik bidonlardan kum torbası yaptılar
Hobiler ve hayaller AKADEMA ile gerçeğe dönüyorHobiler ve hayaller AKADEMA ile gerçeğe dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün Çubuk yapılanmasında cezalar belli oldu

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bartın'daki selde kaybolan İsa Akgün'den acı haber geldi

Bartın'dan acı haber geldi...

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Süper Loto sonuçları 20 Haziran: 2 milyon TL’lik devir!

Büyük kazanan yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.