Keles'i 15 dakikalık dolu vurdu

Orhan BOZDEMİR/KELES (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Keles ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu, araçlara ve ceviz ağaçlarına zarar verdi.
Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı çok sayıda araca zarar verdi. Bazı sürücüler otomobillerinin üzerlerini örterek dolunun vereceği olası zarardan korumaya çalıştı. Yağışın özellikle ceviz ağaçlarında öneli oranda hasara yol açtığı öğreildi.
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!
Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu
Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim
Suriye basınından, Velid Muallim'le ilgili küstah 'Türkiye' iddiası
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!
Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum