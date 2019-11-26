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Keles’te doğalgaz sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bursa’nın Keles ilçesinde ilk doğalgaz törenle yakıldı.Belediye binası önünde yapılan törene AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ve Keles Kaymakamı Kübra Eymur ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin ile ilçe halkı katıldı.

Keles’te doğalgaz sevinci

Bursa’nın Keles ilçesinde ilk doğalgaz törenle yakıldı.
Belediye binası önünde yapılan törene AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Müfit Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli ve Keles Kaymakamı Kübra Eymur ve Belediye Başkanı Mehmet Keskin ile ilçe halkı katıldı. İnegöl’den Keles’e boru hattı ile getirilen doğalgaz ilçe merkezindeki çalışmaların tamamlanması ile ağustos ayından itibaren abonelik başvuruları alınıyor. 21 Kasım itibarıyla ilçedeki abonelere doğalgaz verilmeye başlandı. Keles halkı abonelik başvurularını yapmaya devam ediyor.
Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alınarak, yaklaşık 110 kilometre çelik boru hattı döşendi. Bu yatırımın ilk ayağı olan Keles’e doğalgaz verilmeye başlandı. Keles’e hayırlı olsun” dedi.
Açılış törenine katılanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Keles’te doğalgaz sevinci

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