Keles’te ulaşıma zam

Bursa’nın Keles ilçesinde ulaşım zamlandı.

Bursa merkez ile Keles arasında ulaşımı sağlayan minibüslerde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Öğrenci tarifesi ise değişmedi. Büyükşehir kanunuyla Burulaş’a bağlanan yolcu minibüsleri 2020 yılının 2. gününden itibaren zamlı tarife uygulamaya başladı. Buna göre Keles-Bursa arası yolcu taşıma ücreti 13 liradan 14 lira 50 kuruşa çıkarken, öğrenci tarifesinde değişiklik olmadı. Keles Bursa arası yolcu taşımacılığı yapan SS.99 Nolu Halk Otobüsçüleri ve Minübüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ethem Işık, “Kooperatif ortaklarımızın kullandıkları araçlardaki masrafları ve yakıt bedelleri geçen seneye nazaran çok arttı.Yapılan zam araçlarımızın ulaşım maliyetlerini karşılamaz, fakat yolcularımızı da düşünerek mâkul bir zam yapılmıştır” dedi.

Keles-Bursa arası yolculuk yapan vatandaşlar ise, “Yıl başında zam bekliyorduk. Yapılan zam fazla değil normal olmuş” dediler.

Bu tarifeye en çok sevinen öğrenciler oldu. Öğrenci tarifesinin aynı kalması öğrencileri sevindirdi.

