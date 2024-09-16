Kelime-i Şehadet getirdiği anlar tartışma yaratmıştı! Fatih Altaylı'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a: KPSS'ye sokacağım onu!

Yalova'daki Hz. Ali Camii ve Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kuran Kursu’nun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kelime-i Şehadet getirdiği anlar tartışma yaratmıştı. Caminin açılışında Erbaş'ın Kelime-i Şehadet’i “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resûlüh” olarak söylemesi üzerine, Şehadet’i eksik söylediği iddia edildi.

DİYANET'TEN TEPKİ GELDİ AMA...

Söz konusu iddialara Diyanet'ten ise sert tepki gelmiş, yapılan açıklamada "Yanıltıcı, iyi niyet taşımayan, maksatlı şekilde hazırlandığı açık" ifadelerine yer verilmişti.

FATİH ALTAYLI ESTİ GÜRLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gündem yaratan Kelime-i Şehadet getirme görüntüleriyle ilgili tartışmalara son katılan isim ise gazeteci Fatih Altaylı oldu.

"KPSS'YE SOKACAĞIM ONU"

Yaşanan görüntünün çok ilginç ve tuhaf olduğunu savunan Altaylı, Erbaş için "KPSS'ye sokacağım onu" dedi.

Altaylı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Gördüm ve inanamadım. Bu kadar da olmaz diyeceğim ama olur, vallahi de olur. Fransızca bilmediğini görmüştük. Arapça bilmediğini gördük. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmediğini gördük. Çünkü normalde orada oturan birinin hafız olması lazım. Elinde yazarak okuyordu ve onu da yanlış okuduğunu gördük.

Ama en azından Kelime-i Şehadet getirmeyi bilir diye düşünüyor insan.

"MESCİD'İ AKSA'YA GİTSE ALMAZLAR İÇERİ"

Mescid'i Aksa'ya girerken orada kapıda kontrol vardır. Müslüman değilsen içeriye sokmazlar. Bunu da anlamak için senden Kelime-i Şehadet getirmeni isterler. Ali Erbaş gitse giremez içeri.

Böyle bir şey olur mu ya İslam'ın A'sı yani bu. Çok acayip, çok garip. Dediğim gibi KPSS'ye sokmak lazım Erbaş'ı. Görevi gereği bilmesi gereken şeyler arasında zannederim Kelime-i Şehadet getirmeyi bilmek de vardır. Çok ilginçti bu yani.

"HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

Hiç aklıma gelmezdi, Kelime-i şehadet getirmeyi bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanımızın olacağı. Bu kılıç kullanmayı biliyor ama Kelime-i Şehadet getirmeyi bilmiyor.

Bazen insanın aklına kötü şeyler de geliyor. Acaba bu isim buraya niye oturdu? Neyse boşverin."