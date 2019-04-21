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‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da büyük ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:38 | Son Güncelleme

Emniyet müdürü ve ressam Ahmet Sula’nın İtalya’nın başkenti Roma’da Yunus Emre Merkezi’nde açtığı sergi büyük ilgi gördü.Ressam Ahmet Sula’nın 41.

‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da büyük ilgi gördü

Emniyet müdürü ve ressam Ahmet Sula’nın İtalya’nın başkenti Roma’da Yunus Emre Merkezi’nde açtığı sergi büyük ilgi gördü.
Ressam Ahmet Sula’nın 41. Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş tarafından yapıldı ve sergi 5 gün boyunca ziyarete açık kaldı. Sula’nın sergilediği eserlerin çoğu felsefi resimlerden oluşan yaklaşık 40 eser sergilendi. Serginin son gününde İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Sula, “Öncelikle dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı bu ülkede bulunmak anlamlı ve heyecan verici. Biz de buraya bir iddia ile geldik biz de sanatımıza güveniyoruz. Sergimizin ismi ‘Kelimenin kalbi’ olması bugün Yunus Emre Hazretleri’nin de yaptığı gibi insanin kalbine dokunmaktır. Sergimizin içerisinde güzel dekoratif eserlerden çok, felsefesi, manası ve hikayesi olan eserlerden oluşuyor. Üç farklı sanat dalını burada icra ediyoruz. Güzel yazıyı, sözü, şiiri ve resmi.Bunun da dünyada bir başka örneğinin olmaması bu tür yerlerde yurt dışı sergilerinde yankısı ve geri dönüşü oluyor” ifadesini kullandı.
Serginin kapanış gününde ziyarete gelen İtalyan yönetmen Michele Ido, ressam Ahmet Sula’nın eserlerini uzun sure inceledi ve oldukça etkilendi, daha sonra da kendisi ile uzun süre sohbet eden yönetmen Ido, Sula’ya Yunus Emre ve kendisinin de yer alacağı bir belgesel çekme teklifini yaptı.
Ido, her yıl düzenlediği film festivali Pescatore kentine bu yılki etkinliğe onur konuğu olarak davet etti

‘Kelimenin kalbi’ sergisi Roma’da büyük ilgi gördü

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