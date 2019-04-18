"Kelimenin Kalbi" sergisi "Sanatın Kalbi" Roma’da

Sanatın merkezi Roma’da, ressam Ahmet Sula’nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" adlı serginin açılışı yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) öncülüğünde Roma Türk Kültür Merkezi’nde (YEE) düzenlenen sergide, Sula’nın, resim ve kaligrafi sanatını birlikte kullandığı kendine özgü tekniğiyle ürettiği eserler sanatseverlerle buluştu.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfüllah Göktaş’ın açılışını yaptığı, Sanatçının 41. kişisel sergisinde çoğunluğu “felsefi resimlerden” oluşan yaklaşık 40 eseri sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

21 Nisan’a kadar sürecek etkinlikte Sula, kaligrafi canlı performansıyla da dünyanın dört bir tarafından gelen sanatseverlere bu özgün tekniğini sergileyecek.

“YEE tarihi bir misyon üstleniyor”

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Sula, yaptığı açıklamada, YEE’nin tarihi bir misyon üstlendiğini belirtti. YEE’nin Türk dilini ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Sula, bu başarı hikayesine katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanatçı Sula, sanatın, kültür, renk, dil, din ve coğrafya ayrımı yapmadığını vurgulayarak, "Sanatın evrensel bir kudreti var. En etkili silah aslında benim açımdan sanat" dedi.

Farklı sanat alanlarını bir yerde harmanlayarak Türk medeniyetini yansıtmaya çalıştığını kaydeden Sula, "En önemli şeyin, bu sanat kudretini kullanarak insanların kalbine dokunmak olduğunu görüyorum. Bu yolun yolcuları, Anadolu Erenleri, Yunus Emre Hazretleri bunun bir sembolüdür. Tam da benim ilham aldığım büyüklerdendir." şeklinde konuştu.

Resimlerinin insanların birbirini tanımasına ve düşünmeye yönelttiğini ifade eden Sula, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

“ Roma, sanatın kalbi”

41. sergisi için Roma’yı özellikle seçtiğini ifade eden Sula, “Roma, sanat tarihinin şekillendiği bir şehir. Dünyaca ünlü ressamların beşiği niteliğinde. Ben de bu sanat şehrine Anadolu irfanını “Kelimenin Kalbi” ile anlatmaya geldim” diye konuştu.

Sergi, söyleşi gibi faaliyetlerle bugüne kadar 80 bin kişiye ulaştıklarını, bu seneki hedefinin ise 100 bin kişiyi aşmak olduğunu ifade eden Sula, şunları aktardı:

"Sergilerimde aslında Anadolu irfanını anlatıyoruz. Yunus Emre de ’Gelin tanış olalım. Sevelim sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz’ diyor. İşte bu Anadolu irfanıdır. Bugün dünyanın açlığı bence insanlığa, vicdanadır. Anadolu, bunların yeşerdiği yerlerdir. Bunlardan bahsedip bunları anlatacağız ki bizi daha iyi tanısınlar."

İtalyan sanatseverden duygulandıran sürpriz

Sergideki resimleri inceleyen bir İtalyan sanatsever Guido Margarita duygusal anlar yaşadı.

Gözyaşlarına hakim olamayan sanatsever, “Bize İslam’ı yanlış tanıtmışlar. Siz buralara geldikçe İslam’ın güzelliklerini görüp anlıyoruz. ifadelerini kullandı. İtalyan sanatsever Margarita şunları söyledi:

“İslam Avrupa’da tam olarak tanınmıyor. Buradaki bu sergide İslam aleminin ne kadar değerli bir sanatçı yetiştirdiğini herkesin görmesini isterdim. Eserleri ve kendisi çok derin bir sanatçı. Sanat felsefesi ve kişiliği çok etkileyici, izlenimlerimi nasıl ifade edebileceğimi bilmiyorum çünkü sanatı yüce.”

Ahmet Sula kimdir?

Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten Ahmet Sula 1970 Ankara doğumludur.

1992 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptı. FETÖ/PDY terör örgütünün 17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından 27 Aralık 2013’te Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı. Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili sıfatıyla birlikte bu görevi 2 yıl sürdürdü. Halen Polis Başmüfettişi olarak görev yapan Sula, 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür.

Tiyatro, müzik, resim, kaligrafi ve şiir çalışmalarıyla sanat hayatına ilkokul yıllarında başlayan Sula, sanatçı kimliği ile ülkemizi uluslararası etkinliklerde temsil etmektedir.

Günümüze kadar Türkiye ve Dünya’dan 40 farklı noktada açtığı sergilerinde yaklaşık 80 bin sanatsever ile buluşmuştur.(Ankara, Antalya, Batman, Bayburt, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kars, Kütahya, Mardin, Muğla (Bodrum), Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Zonguldak, Katar (Doha), BAE (Dubai), Sırbistan (Novi Pazar), Çin (Pekin), Kosova (Prizren), Bosna Hersek (Saraybosna), Japonya (Tokyo) ve Makedonya (Üsküp).