"Kelimenin Kalbi" sergisi Sırbistan'da açıldı

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da, ressam ve hattat Ahmet Sula'nın eserlerinden oluşan "Kelimenin Kalbi" adlı serginin açılışı yapıldı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ile Novi Pazar Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen sergide, Sula'ya ait yağlı boya ve kaligrafi eserleri sanatseverlerle buluştu.

Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Sula, burada yaptığı açıklamada, resimlerinin insanların birbirini tanımasına ve düşünmeye yönelttiğini ifade ederek, sanatın insan kalbine dokunan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da, Novi Pazar'daki etkinliklerine devam edeceklerini belirterek, polislik mesleğinin yanı sıra resim ve hat sanatlarıyla ilgilenen Sula'nın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK ile mücadele Türkiye'de son derece önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Novi Pazar Kültür Merkezi Müdürü Husein Memic ise bu tarz sanat etkinliklerin Novi Pazar'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Balkanlar'da ilk durağı Bosna Hersek olan "Kelimenin Kalbi" adlı sergi, Sırbistan'ın ardından Kosova'da da sanatseverlerle buluşacak.

