Kelkit Vadisi’nde ilk kar festivali düzenlendi

Kelkit Vadisi’nin ilk kar festivali Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlendi. Binlerce vatandaşın bir araya getiren festival meydanda yakılan festival ateşi ile başladı. Vatandaşlara burada hamsi ızgara, yöresel toyga çorbası ile fırında patates ikramı yapıldı. Kardan yapılan sur, Eskimo evi ve Fatih Sultan Mehmet’in at üstündeki heykeli festivale katılanlar tarafından ilgi gördü.

Off-Road gösterisi nefesleri keserken kızak yarışmasına ise katılanlar doyasıya eğlendi.

Festivalde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, festivaldeki amaçlarının bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Binlerce vatandaşın ilki gerçekleştirilen festivale beklenenin üstünde ilgi gösterdiğini kaydeden Tengir, "Şebinkarahisar, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi kentlerdeki vatandaşların yoğunlukta olduğu bir yer. Aynı zamanda bir üniversite kenti. Hem öğrencilerin yaşadığı kente uyumlu olmaları hem de gurbette olan vatandaşların sılahi rahim yapmaları için sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle organizasyonu gerçekleştirdik" dedi.

Vatandaşlar ise hem karın hem de Kelkit Vadisi’nin eşsiz güzelliğinin tadını çıkarttı.

