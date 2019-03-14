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Kellik sorunu için yeni çözüm alternatifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, geliştirdikleri Fiber FUE saç ekimi ekimi yöntemi ile normal süreçte 6 ay civarında olarak 3 ay içerisinde kelliğin bitmesini garanti ettiklerini açıkladı.Türkiye’de gelişen sağlık sektöründe önemli bir gelişme daha yaşandı.

Kellik sorunu için yeni çözüm alternatifi

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, geliştirdikleri Fiber FUE saç ekimi ekimi yöntemi ile normal süreçte 6 ay civarında olarak 3 ay içerisinde kelliğin bitmesini garanti ettiklerini açıkladı.

Türkiye’de gelişen sağlık sektöründe önemli bir gelişme daha yaşandı. Dünya’da saç ekim konusunda ilk sırada gelen ülkelerden bir tanesi olan Türkiye’de Türk uzmanlar tarafından geliştirilen Fiber FUE yöntemi kellik sorunu yaşayan kişiler için yeni bir umut olacak. Eurozen Saç Ekim Merkezi İşletmecisi ve Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, geliştirdikleri Fiber FUE saç ekimi ekimi yöntemi ile normal süreçte 6 ay civarında olarak 3 ay içerisinde kelliğin bitmesini garanti ettiklerini açıkladı.

"Saç ekimi sonrası dökülme çok az oluyor"
Zengin, geliştirdikleri saç ekim yöntemi ile ilgili olarak, "Bizim yöntemimizde dokular kılcal damar ile birleştiği için sonuç da hızlanıyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular beklediği solüsyonda canlanıyor ve köklerin kafa derisine hızlı yapışmasına neden oluyor. Bu nedenle de saç ekimi sonrası dökülme çok az oluyor. Fiber FUE bize özel bir yöntem. Yurt dışında da karşılığı yok bu nedenle ilk kez bizim saç ekim merkezimizde kullanılıyor. Fiber hem hızlı demek hem doku demek olduğu için işlemin adını Fiber FUE olarak düşündük" açıklamasında bulundu.

"Gelişmiş doku nakli alanında bu nedenle sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz"
Fiber Fue yöntemini, gelişmiş doku nakli olarak da tanımlayan İsmail Zengin, kendi yöntemlerini farklı teknikler kullanılarak yaptıklarını belirterek, "FUE tekniğinde dokuların nakil işleminden önce ölerek saç oluşması sürecini yavaşlatmasıdır. Klasik FUE yönteminde meydana gelen deri dökülmesinin nedeni de nakil işleminden önce dokuların ölmesidir. Fiber FUE yönteminde ekilen saç kökü deri ile birleşiyor ve deriye tamamen yapışıyor. Bu birleşme sayesinde dökülme meydana gelmiyor ya da çok az miktarda meydana geliyor. Eski yöntemlerde dökülme oranı yüzde 80 iken Fiber FUE’de çok nadir gerçekleşen dökülme oranı yüzde 10 seviyesini geçmiyor. Saç kökleri deri ile birlikte alınarak, deriye nakil ediliyor bu nedenle saç derisine sabitlenmiş oluyor. Gelişmiş doku nakli alanında bu nedenle sürekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eurozen ile Viyana Üniversitesi’ne bağlı sağlık laboratuvarlarında yapılan ortak çalışma sonucu ortaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

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