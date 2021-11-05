MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kelly Brook bir döneme damga vuran tarzıyla ilgili konuştu! "Artık bazı açık şeylerle dışarı çıkmam"

Kelly Brook bir döneme damga vuran tarzıyla ilgili konuştu! "Artık bazı açık şeylerle dışarı çıkmam"

05.11.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman kilo alıp, vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook iddialı kıyafetleriyle ilginç bir itirafta bulundu. Kelly Brook aynı zamanda Onlyfans hakkındaki fikirlerini de açıkladı.

Kelly Brook bir döneme damga vuran tarzıyla ilgili konuştu! "Artık bazı açık şeylerle dışarı çıkmam"

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Bir dönem 44 bedene kadar çıkan model kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle barıştığını söylemişti.

Ünlü model bir dönem kırmızı halılarda giydiği cesur kıyafetlerle ilgili konuştu. Brook açıklamasında "Artık kırmızı halıda giydiğim bazı açık şeylerle dışarı çıkmam. Daha kötü bir şey düşünemiyorum. O zamanlar her şey dikkat çekmek içindi. Dar ve parlak, çok açık, kısa elbiselerdi" itirafından bulundu.

Ekran Alıntısı

Kelly Brook açıklamasının devamında evde oturmayı tercih ettiğini ifade ederek "Devam ediyorsun, değişiyorsun, yaşlanıyorsun. Üşümek istemiyorum, orada donup durup 'Bunu neden yapıyorum?' diye düşünmek istemiyorum" dedi.

"PORNOGRAFİK DEĞİL"

Brook Onlyfans ile ilgili de fikrini açıkladı. Kelly Brook açıklamasında "OnlyFans'a koyduğum resimler, geçmişte dergiler için yaptığım türden şeylerden daha açık değil. Bunun sadece pornografi olduğu fikri tamamen yanlış bir kanı, durum hiç de öyle değil" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Çalışanı fiyatlarla ilgili bakın ne dediÇalışanı fiyatlarla ilgili bakın ne dedi
Anahtar Kelimeler:
Kelly Brook OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.