Kelly Brook bir döneme damga vuran tarzıyla ilgili konuştu! "Artık bazı açık şeylerle dışarı çıkmam"

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook samimi açıklamasıyla dikkat çekti. Bir dönem 44 bedene kadar çıkan model kilolarıyla ve fiziksel görüntüsüyle barıştığını söylemişti.

Ünlü model bir dönem kırmızı halılarda giydiği cesur kıyafetlerle ilgili konuştu. Brook açıklamasında "Artık kırmızı halıda giydiğim bazı açık şeylerle dışarı çıkmam. Daha kötü bir şey düşünemiyorum. O zamanlar her şey dikkat çekmek içindi. Dar ve parlak, çok açık, kısa elbiselerdi" itirafından bulundu.

Kelly Brook açıklamasının devamında evde oturmayı tercih ettiğini ifade ederek "Devam ediyorsun, değişiyorsun, yaşlanıyorsun. Üşümek istemiyorum, orada donup durup 'Bunu neden yapıyorum?' diye düşünmek istemiyorum" dedi.

"PORNOGRAFİK DEĞİL"

Brook Onlyfans ile ilgili de fikrini açıkladı. Kelly Brook açıklamasında "OnlyFans'a koyduğum resimler, geçmişte dergiler için yaptığım türden şeylerden daha açık değil. Bunun sadece pornografi olduğu fikri tamamen yanlış bir kanı, durum hiç de öyle değil" yorumunda bulundu.



