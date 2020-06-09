Kelly Brook çıplak masaj keyfini paylaştı! Olay oldu

Ünlü televizyon yıldızı Kelly Brook, masaj anlayışını bir üst seviyeye taşıdı ve lavantaların içinde yarı çıplak şekilde masaj yaptırdı. Kelly, takipçilerine fotoğrafı koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanmadan önce çektiğini söyledi. Taze lavantanın faydaları hakkında açıklamalarda bulunan Kelly, lavanta bahçesinde mesaj yapmanın yoğun iş programından kaynaklı stresi yok ettiğini ve insanı rahatlattığını söyledi. Kelly, takipçilerine lavanta yağı satın aldıktan sonra lavanta bahçesine gelip mesaj yaptırabilirsiniz dedi.

Lavantaların keyfini böyle çıkardı

Ünlü isim masaj olayına farklı bir tarz kattı. Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Kelly Brook lavanta bahçelerini övdü. Brook "Size yalan söylemeyeceğim kendi bahçemi seviyorum ama burada mesaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.

Kelly, kısa süre önce yaptığı açıklamada, otuzlu yaşlarda ahlaksız, kırklı yaşlarda haylaz olduğunu ama kırklı yaşların sonunda uygun bir kişi olacağını söyledi.