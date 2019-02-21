Kelly Brook elbisesiyle büyüledi

Brook, kırmızı ve payetlerle süslü bir elbise tercih etmişti.

Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken güzel, görünümünü siyah rugan stilettolarla tamamlamıştı.

Elbisesinin derin yırtmacına sahip çıkmak için yoğun çaba sarf eden güzel, frikik vermemek için her adımında dikkatli davrandı.