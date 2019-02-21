MAGAZİN

Kelly Brook elbisesiyle büyüledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

İngiliz sunucu ve model Kelly Brook, dün akşam Londra'da düzenlenen ödül gecesinde cesur elbisesiyle göz kamaştırdı.

Kelly Brook katıldığı geceye derin yırtmacı ve dekoltesiyle damga vurdu. Brook'un dekoltesiyle zaman zaman zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.

Giydiği kıyafet zorladı

2019 Brit Ödülleri'ne katılan ünlü model ve sunucu Kelly Brook herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
39 yaşındaki İngiliz güzel, Londra'nın ünlü mekanı 02 Arena'da düzenlenen ödül gecesinde göz kamaştırdı.
Brook, kırmızı ve payetlerle süslü bir elbise tercih etmişti.
Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken güzel, görünümünü siyah rugan stilettolarla tamamlamıştı.
Elbisesinin derin yırtmacına sahip çıkmak için yoğun çaba sarf eden güzel, frikik vermemek için her adımında dikkatli davrandı.
39 yaşındaki Kelly Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının canlandığını itiraf etmişti.
Bir süredir Jeremy Parisi aşk yaşayan Brook, "10 yıl içinde büyük değişim yaşadım" dedi. Brook, kilo vermeden önceki halini "balon gibiydim" sözleriyle açıkladı.
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