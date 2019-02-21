Kelly Brook elbisesiyle büyüledi

Kelly Brook katıldığı geceye derin yırtmacı ve dekoltesiyle damga vurdu. Brook'un dekoltesiyle zaman zaman zor anlar yaşaması gözlerden kaçmadı.
Giydiği kıyafet zorladı
2019 Brit Ödülleri'ne katılan ünlü model ve sunucu Kelly Brook herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
39 yaşındaki İngiliz güzel, Londra'nın ünlü mekanı 02 Arena'da düzenlenen ödül gecesinde göz kamaştırdı.
Brook, kırmızı ve payetlerle süslü bir elbise tercih etmişti.
Derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çeken güzel, görünümünü siyah rugan stilettolarla tamamlamıştı.
Elbisesinin derin yırtmacına sahip çıkmak için yoğun çaba sarf eden güzel, frikik vermemek için her adımında dikkatli davrandı.
39 yaşındaki Kelly Brook, kilo verdikten sonra cinsel hayatının canlandığını itiraf etmişti.
Bir süredir Jeremy Parisi aşk yaşayan Brook, "10 yıl içinde büyük değişim yaşadım" dedi. Brook, kilo vermeden önceki halini "balon gibiydim" sözleriyle açıkladı.
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