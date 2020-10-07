Kelly Brook işe sütyensiz gitti! Sokakta herkes ona baktı

20 yıldır kendi fotoğraflarından oluşan bir takvim çıkaran İngiliz model Kelly Brook geçtiğimiz günlerde 2021takvimi için kıvrımlarını sergilemişti. Mayo ve bikinilerle verdiği pozlardan takvim hazırlayan ünlü model hayranlarından tam not almıştı.

Dünyaca ünlü İngiliz model Kelly Brook geçtiğimiz gün Londra'da görüntülendi. Londra'nın merkezindeki Heart FM radyo programına giden Brook çekici tarzıyla yine olay oldu.

40 yaşındaki ünlü model ince beline bağlanan ve kabarık kollu bej bir gömlekle sonbahar şıklığını sergiledi.

Brook'un gömleğinin altına sütyen tercih etmemesi ve göğüs uçlarının belli olması da gözlerden kaçmadı.



Brook geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada yaşlandıkça seks hayatının daha iyi hale geldiğini itiraf etmişti.