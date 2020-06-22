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Kelly Brook süper minisiyle dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ünlü model ve sunucu Kelly Brook, sokakta görüntülü konuşma yaparken objektiflere yansıdı. Süper minisiyle boy gösteren güzel sunucu herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Kelly Brook, karantina günlerinin bitmesiyle evden çalışmayı bıraktı ve işine döndü. 40 yaşındaki Brook, sunuculuk yaptığı radyo kanalına giderken her gün başka bir kıyafetle objektiflere takılıyor.

Geçtiğimiz gün de tam kanala girmek üzereyken görüntülenen modelin üzerinde çiçekli bir yazlık elbise vardı. Süper mini olan elbisesiyle boy gösteren güzel isim herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Kelly Brook bir yandan radyo binasına doğru yürürken bir yandan da cep telefonundan görüntülü bir konuşma yapıyordu. Bir süredir Jeremy Parisi ile birlikte olan Brook, önce neşeli konuşmasını bitirdi ardından da kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara gülümseyerek işinin başına geçti.


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