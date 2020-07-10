Kelly Brook'tan bikinili pozlar! 'İtalyanlar kıvrımlı kadın seviyor'

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme geliyor. Brook son olarak Brook sevgilisine yatakta neyi sevdiğini rahatlıkla söylediğini itiraf etmişti.

Brook açıklamasında "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" demişti.



Brook şimdi de bikinili pozlarıyla gündemde... Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim seksi pozlarını paylaştı. Brook açıklamasında vücudunuzu sevin mesajı verdi.

Kelly Brook her zaman büyük bedenlere destek olarak kadınların vücudunu sevmesi gerektiğini savunuyor.