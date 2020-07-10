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  4. Kelly Brook'tan bikinili pozlar! 'İtalyanlar kıvrımlı kadın seviyor'

Kelly Brook'tan bikinili pozlar! 'İtalyanlar kıvrımlı kadın seviyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 09:20 | Son Güncelleme

İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook son olarak seks hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Kelly Brook şimdi de bikinili pozlarıyla gündemde...

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook yaptığı iddialı açıklamalarla gündeme geliyor. Brook son olarak Brook sevgilisine yatakta neyi sevdiğini rahatlıkla söylediğini itiraf etmişti.

Brook açıklamasında "Zaten sıcakkanlı İtalyanlar 'kıvrımlı kadın' seviyor" demişti.
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Brook şimdi de bikinili pozlarıyla gündemde... Kıvrımlı fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim seksi pozlarını paylaştı. Brook açıklamasında vücudunuzu sevin mesajı verdi.

Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'

Kelly Brook her zaman büyük bedenlere destek olarak kadınların vücudunu sevmesi gerektiğini savunuyor.

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