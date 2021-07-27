Kelly Brook'tan Harvey Weinstein sitemi: Yıldızlar tacize ses çıkarmadı

Kelly Brook, 2010’da Pirana 3D filminde Harvey Weinstein'in hedefi olması hakkında konuştu. 11 yıl sonra yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki oyuncu birden fazla kadın tarafından tecavüz ve cinsel saldırıyla suçlanan ve 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein için "Canavar" dedi.

Weinstein’ın tacizine göz yuman büyük aktrisleri eleştiren Kelly Brook, “Öne çıkmayan kadınlar hakkında konuşursanız, mağduru utandırabilirsiniz” dedi.

Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi o dönem tacizi görüp sessiz kalan aktrislere sitem eden Brook, “Onlar tacizciyle başa çıkamayacaksa benim gibi İngiltere’den Hollywood’a yeni gelmiş biri bununla nasıl başa çıkacaktı ki?” dedi.

Cinsel tacize karşı başlatılan MeToo hareketini de destekleyen Brook, “Bir kızım olsaydı ve 10 yıl önce Hollywood’a gitmek isteseydi ona ‘Olmaz’ derdim” ifadelerini kullandı.

