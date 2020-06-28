Kelly Brook'tan kilo açıklaması: Sevgilim beni her halimle seviyor

Bir süredir radyo programında sunuculuk yapan Kelly Brook, koronavirüs nedeniyle uygulanan karantinayı uzun bir süredir sevgilisi olan Jeremi Parisi ile geçirdi. Haftalardır evden yayın yapan Brook, kuralların rahatlaması ile birlikte ofise gidip gelmeye de başladı.

Radyo kanalının binasına girdiğinde görüntülenen 40 yaşındaki sunucu, New! adlı dergiye konuştu. Karantinada kilo aldığını itiraf ederek bu durumdan herhangi bir endişe duymadığını belirten Brook, diyet programlarının kişiye yoksunluk hissi vermemesi gerektiğini söyledi.

Yemek yemeyi de, pişirmeyi de sevdiğini söyleyen Brook, “Son haftalarda birkaç kilo aldığımı görmek beni şaşırtmıyor. Evet birkaç kilo aldım ama endişe etmiyorum” dedi. İngiliz yıldız, hangi noktada kilosunu kontrol etmeye başlayacağını ve neler yapması gerektiğini bildiğini de söyledi.

'UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIM'

Brook, “Benim bakış açıma göre, sürekli evde olmak alıştığım rutinin dışında bir durum. Buna uyum sağlamak zorundayım. Şikayet etmiyorum, sağlıklı bir insanım” şeklinde konuştu. Kelly Brook, evinde yoga ve pilates için özel alanların olduğunu belirterek, zaman zaman şehirde yürüyüş yaptığını belirtti.

Karantina sürecinde kilo aldığını ve bu yüzden bazı kıyafetlerinin dar geldiğini anlatan Brook, sevgilisi Jeremy Parisi’nin bu durumu sorun etmediğini ve kendisini her haliyle sevdiğini de sözlerine ekledi. Brook, “Sevgilim onunla oturup birlikte yemek yememi seviyor. Ben tabağını salatayla dolduran kızlardan değilim” dedi.

