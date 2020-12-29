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Kelly Brook'tan Noel striptizi! Sosyal medyayı salladı

29.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
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Kelly Brook'tan Noel striptizi! Sosyal medyayı salladı

Zaman zaman kilo alıp, vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, Noel paylaşımıyla olay oldu. Kırmızı pelerin giyen Brook striptiz yaparak hayranlarından beğeni topladı.

Bir süredir Fransız model Jeremy Parisi ile mutlu bir ilişki sürdüren Kelly Brook, Noel'i de sevgilisiyle birlikte geçirdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Brook yine şovunu yaptı. Ünlülerin kırmızı elbise ya da iç çamaşırlarıyla verdiği pozlara Brook yeni bir soluk getirdi. Kırmızı bir pelerin giyip içine de kırmızı iç çamaşırı giyen Brook dans ederek striptiz yaptı.

Sosyal medyada takipçilerinin Noel'ini bu paylaşımla kutlayan Kelly Brook beğeni topladı.

Koronavirüs nedeniyle aylardır karantinada olan İngiliz yıldız bu süreçte hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle herkes gibi kilo alan isimlerden biri oldu. Bu durumdan endişe duymadığını söyleyen Brook, "Sevgilim beni her halimle seviyor" demişti.


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