Kelly Brook'tan özel hayatı ile ilgili şaşırtan itiraf

Daha önce 3 kez nişanlanan ancak evlenemeyen İngiliz model Kelly Brook özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

"Hoş ve bencil bir hayat yaşıyorum"

Henüz 16 yaşındayken bir program sayesinde şöhrete kavuşan ünlü yıldız Kelly Brook samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Brook "Hoş ve bencil bir hayat yaşıyorum" dedi ve geçmişte kalan kariyerinden, gelecek beklentilerinden söz etti.

Kısa bir süre sonra 40 yaşına basıp hayatının yeni bir dönemine geçiş yapacak olan Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile olan ilişkisi hakkında da konuştu.

Kelly Brook, anne olmadığını ama bunun hayatın sonu olmadığının farkına vardığını söyledi. Geçmişte birkaç kez hamile kalıp düşük yapan Brook "Ailem de bana çocuk sahibi olmam konusunda baskı yapmadı. Hayatımdan ne kadar memnun olduğumu görüyorlar" diye konuştu.

Brook "Asla sahip olmadığım şeyler üzerinde uzun uzun düşünmedim. Sadece sahip olduklarım konusunda pozitif düşüncelerim var" diye konuştu.

Kelly Brook "Bütün paramı kendime harcayabilirim, sakin ve bencil bir hayat yaşıyorum" dedi.

Kendisine en çok sorulan "çocuk" konusundaki soruyu ise "Hayatın ileride bana neler getireceğini bilmiyorum. Bu yüzden 'asla bir çocuk sahibi olmayacağım, asla bir aile kurmayacağım' diyemem. Belki de ileride bir gün olabilir" diye yanıtladı.