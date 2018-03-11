Kelly Brook'un aşk tatili

Kelly Brook artık iç çamaşırı çekimlerine gitmese de Instagram hesabından bol bol takipçilerine bikinili pozlar paylaşıyor
Artık iç çamaşırı çekimi yapmıyor!
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İngiliz model Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte Tayland'a gitti.
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38 yaşındaki Brook, tatilinden renkli görüntüleri de Instagram'daki takipçileriylye paylaştı.
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Brook'un paylaşımları hayranlarından yüzbinlerce beğeni aldı.
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Brook, geçen hafta Now Dergisi'ne konuşmuştu.
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Güzel model, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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Kusursuz olma takıntısından kurtulduğunu anlatan Brook, artık başkalarının standartlarına göre yaşamadığını anlattı.
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"Artık yaptığım iş de değişti. Eskisi kadar bikini ve iç çamaşırı çekimi yapmıyorum. Daha çok televizyon işleri ve oyunculuğa ağırlık verdim."
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Instagram'da 852 bin takipçisi var.
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