Kelly Brook'un aşk tatili

40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.

8 / 13

"Artık yaptığım iş de değişti. Eskisi kadar bikini ve iç çamaşırı çekimi yapmıyorum. Daha çok televizyon işleri ve oyunculuğa ağırlık verdim."