MAGAZİN

Kelly Brook'un aşk tatili

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Ünlü manken sevgilisiyle çıktığı Tayland tatilinden renkli kareleri sosyal medyada paylaştı

Kelly Brook artık iç çamaşırı çekimlerine gitmese de Instagram hesabından bol bol takipçilerine bikinili pozlar paylaşıyor

Artık iç çamaşırı çekimi yapmıyor!

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İngiliz model Kelly Brook, sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte Tayland'a gitti.
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38 yaşındaki Brook, tatilinden renkli görüntüleri de Instagram'daki takipçileriylye paylaştı.
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Brook'un paylaşımları hayranlarından yüzbinlerce beğeni aldı.
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40 yaşına yaklaşan Brook'un özgüveni ve kendine olan saygısı artık her zamankinden daha yüksek.
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Brook, geçen hafta Now Dergisi'ne konuşmuştu.
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Güzel model, artık her zaman mükemmel görünmeye çalışmadığını söyledi.
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Kusursuz olma takıntısından kurtulduğunu anlatan Brook, artık başkalarının standartlarına göre yaşamadığını anlattı.
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"Artık yaptığım iş de değişti. Eskisi kadar bikini ve iç çamaşırı çekimi yapmıyorum. Daha çok televizyon işleri ve oyunculuğa ağırlık verdim." 
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Instagram'da 852 bin takipçisi var.
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