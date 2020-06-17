Kelly Brook'un işe dönüş sevinci

Model ve radyo sunucusu Kelly Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaklaşık üç ay Kent bölgesindeki evinden çıkmadı. Koronavirüs karantinası sırasında evinden çalışan 40 yaşındaki Brook artık ofise döndü.

DANS EDEREK İŞTEN ÇIKTI

Brook ilk iş günü çalıştığı radyonun çıkışında objektiflere takıldı. Çiçekli bir yazlık elbise giyen Brook'un su şişesini de eksik etmediği görüldü. Hem Kelly Brook'un hem de sunucu arkadaşları Lucy ve Johnny'nin neşeli olduğu gözden kaçmadı. Hatta üçlü bir ara sokak ortasında dans figürleri sergileyerek birbirleriyle şakalaştı.

Daha sonra Kelly Brook ve sunucu arkadaşları, otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

