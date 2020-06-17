MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kelly Brook'un işe dönüş sevinci

Kelly Brook'un işe dönüş sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs karantinasını sevgilisiyle birlikte kırsal alandaki evinde geçiren ve o dönemde oturma odasında çalışan ünlü sunucu ofise döndü. İlk günün sonunda da iş çıkışı arkadaşlarıyla sokakta dans etti.

Model ve radyo sunucusu Kelly Brook, Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte yaklaşık üç ay Kent bölgesindeki evinden çıkmadı. Koronavirüs karantinası sırasında evinden çalışan 40 yaşındaki Brook artık ofise döndü.

DANS EDEREK İŞTEN ÇIKTI

Brook ilk iş günü çalıştığı radyonun çıkışında objektiflere takıldı. Çiçekli bir yazlık elbise giyen Brook'un su şişesini de eksik etmediği görüldü. Hem Kelly Brook'un hem de sunucu arkadaşları Lucy ve Johnny'nin neşeli olduğu gözden kaçmadı. Hatta üçlü bir ara sokak ortasında dans figürleri sergileyerek birbirleriyle şakalaştı.

Daha sonra Kelly Brook ve sunucu arkadaşları, otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi
Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'
Kuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşımKuruluş Osman final mi yapıyor? Burak Özçivit'ten şaşırtan paylaşım
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Ankara'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Pençe-Kaplan Operasyonu başladı

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Ölümün böylesi! Olayı duyan oraya koştu

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Merak ettiren soru! Narsistik sayı nedir?

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şevval Şahin'in leopar sevgisi

Şevval Şahin'in leopar sevgisi

Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'

Dolunay Soysert'in acı günü! 'Oğluma veda'

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Nilperi Şahinkaya 'Aileler tanıştı'

Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!

Yasemin Allen pitonunu vücudunda gezdirdi!

Survivor çeyrek final nasıl olacak? Survivor'da yeni takımlar olacak mı? Eleme nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı Survivor'daki yeni dönemi anlattı

Acun, Survivor'daki büyük değişiklikleri açıkladı!

Demet Özdemir, Survivor'a konuk olacak! Survivor'da Demet Özdemir'in partneri kim oldu?

Demet Özdemir, Survivor'da yarışacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.