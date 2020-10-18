Kelly Brook ve sevgilisi kabarede! Pürdikkat izlediler

Pandemi sürecinde uzun süre pes etmeden radyodaki işine gidip gelen Kelly Brook; aylar sonra ilk kez de gece hayatına katıldı.

Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi, önceki akşam Londra'da ünlü bir gece kulübünde kabare izledi. Brook ve Parisi, ünlü oyuncu, dansçı ve sunucu Denise van Outen'in sahneye koyduğu kabareyi seyretti.

Aslında çift, İngiltere'de koronavirüsün artış gösterdiği bölgelerden biri olan Londra'da gece yarısından sonra kalabalık etkinliklerin yasaklanmasından önce son özgür gecelerinin de tadını çıkarmış oldu böylece.

Sahneye yakın bir masa seçen Kelly Brook ve Jeremy Parisi, kabarenin altın çağlarını günümüze taşıyan bu gösteriyi büyük bir ilgiyle izledi.

Brook'un sevgilisi bir ara siyah renkli bir maske takıp fotoğrafçılara poz verse de Brook hiç maske kullanmadı.



