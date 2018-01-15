Kelly Rohrbach yoga öncesi üstsüz güneşlendi!
Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çevriminde rol alan Kelly Rohrbach, Honolulu sahilinde görüntülendi.
Güzel oyuncu yoga öncesi güneşin tadını çıkardı!
Kelly Rohrbach
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Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çevriminde rol alan Kelly Rohrbach, Honolulu sahilinde görüntülendi
Geçen yıl Sahil Güvenlik filmindeki C.J. Parker rolüyle sahilleri yakıp geçmişti.
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Bu kez de Honolulu plajını kavurdu desek yanlış olmaz!
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Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kelly Rohrbach'tan bahsediyoruz!
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27 yaşındaki güzel, nefti yeşil bikinisiyle her zamanki gibi göz kamaştırıyordu.
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Sports Illustrated'in Yılın Çaylağı seçtiği Kelly, sahilde bol bol yoga yaptı.
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Bikinisinin üstünü çıkararak üstsüz güneşlenen güzel oyuncu, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Sevilen dizi The Two & A Half Men'de rol alan 1990 Connecticut doğumlu.
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27 yaşındaki güzelin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi var.
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Kelly'nin her paylaşımı 10 binlerce beğeni ve youm alıyor.
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