MAGAZİN

Kelly Rohrbach yoga öncesi üstsüz güneşlendi!

MAGAZİN HABERLERİ | 15.01.2018 17:19 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çevriminde rol alan Kelly Rohrbach, Honolulu sahilinde görüntülendi.

Güzel oyuncu yoga öncesi güneşin tadını çıkardı!

Kelly Rohrbach

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Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çevriminde rol alan Kelly Rohrbach, Honolulu sahilinde görüntülendi

Sahil Güvenlik dizisinin yeniden çevriminde rol alan Kelly Rohrbach, Honolulu sahilinde görüntülendi
Geçen yıl Sahil Güvenlik filmindeki C.J. Parker rolüyle sahilleri yakıp geçmişti.
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Bu kez de Honolulu plajını kavurdu desek yanlış olmaz!

Bu kez de Honolulu plajını kavurdu desek yanlış olmaz!
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Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kelly Rohrbach'tan bahsediyoruz!

Modellikten oyunculuğa geçiş yapan Kelly Rohrbach'tan bahsediyoruz!
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27 yaşındaki güzel, nefti yeşil bikinisiyle her zamanki gibi göz kamaştırıyordu.

27 yaşındaki güzel, nefti yeşil bikinisiyle her zamanki gibi göz kamaştırıyordu.
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Sports Illustrated'in Yılın Çaylağı seçtiği Kelly, sahilde bol bol yoga yaptı.

Sports Illustrated'in Yılın Çaylağı seçtiği Kelly, sahilde bol bol yoga yaptı.
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Bikinisinin üstünü çıkararak üstsüz güneşlenen güzel oyuncu, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Bikinisinin üstünü çıkararak üstsüz güneşlenen güzel oyuncu, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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Sevilen dizi The Two & A Half Men'de rol alan 1990 Connecticut doğumlu.

Sevilen dizi The Two & A Half Men'de rol alan 1990 Connecticut doğumlu.
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27 yaşındaki güzelin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi var.

27 yaşındaki güzelin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi var.
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Kelly'nin her paylaşımı 10 binlerce beğeni ve youm alıyor.

Kelly'nin her paylaşımı 10 binlerce beğeni ve youm alıyor.
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Kelly Rohrbach Honolulu

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