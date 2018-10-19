HABER

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 01:57 | Son Güncelleme

Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülke' kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması tepkiyle karşılandı.

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması ve çocuğun hamile kalması konularının işlenmesi tepkiyle karşılandı.

Kitap da "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu." bölümü kan dondurdu. Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği metinlerde "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" kelimelerine yer verilmesi pes artık dedirtti.

SKANDAL İFADE! "BAYGIN KIZIN IRZINI LEKELEDİ, 'KARIM OLDUN' DEDİ"

Kitapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığı döktü. Masal bu ya, Hızır; o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınız şimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır.

Neyse dönelim Hızır'a. Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu.

Kız ağabeyine olanları söylese çok iyiydi ya korkusundan söyleyemedi. Hızır da her gün gelerek "Seni ağabeyine söylerim." diye korkutup onun koynuna giriyordu. Kız, memnun değildi, ama yapabileceği bir şey de yoktu. Bir gün Hızır dedi ki:

"Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak. O doğunca ağabeyinin avdan döndüğü yola bırakacaksın. Avdan gelirken çocuğu bulacak, kucaklayıp getirecek. "Bacım; al bu çocuğu, bir ninni söyle, ak sütün aksın; emdir, büyütelim. İkiyken üç olalım, diyecek. İşte o zaman sen 'Götürrrr! İstemem' diyeceksin"

1

2

PARTNERMeşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!Meşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!
Aydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldıAydın'da Ara Güler Sergi Salonu'na çelenk bırakıldı
Ümraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyorÜmraniye-Çekmeköy metro hattı 21 Ekim'de açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
keloğlan ak ülke skandal ifade Çocuk istismarı çocuk kitabı masal kitabı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı ( Mehmet Ali Erbil kimdir?)

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Elazığ'daki Batık Şehir'de kale tespit edildi

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Amasya'da 4.1 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Nemrut Dağı’ndan dönen turist kafilesi kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden tutuklandı!

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

İzmir'de 23 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında flaş gelişme

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 20 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.