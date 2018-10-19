'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Çocuk kitabı olarak yazılan 'Keloğlan Ak Ülkede' kitabında Hızır adında bir karakterin masal kahramanı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması ve çocuğun hamile kalması konularının işlenmesi tepkiyle karşılandı.

Kitap da "Hızır, baygın kızın üstüne, eğri büğrü dişlerini, çarpık suratını göstere göstere, şaşı gözleriyle baka baka yaklaştı. Baygın kızın ırzını lekeledi. Sonra oturdu, kızın baş ucuna. Onun ayılmasını bekledi. Kız ayılınca da: "Bunu ağabeyine söylersen gebe kalırsın," diyerek birden yok oldu." bölümü kan dondurdu. Küçük çocukların psikolojik olarak etkileneceği metinlerde "Artık sen benim karım oldun. Karnında bir erkek çocuğu var. Yakında doğacak" kelimelerine yer verilmesi pes artık dedirtti.

Bu nasıl bir çocuk kitabıdır. Bu nasıl bir üslûptur. Çoluk çocuğun zihinsel gelişimine nasıl bir etkisi olur bunun hiç düşündünüz mü? Yayınevi editör hiç dikkat etmiyor mu böyle şeylere. Hep söylerim, çocukların okuyacağı kitabı ilk önce siz okuyun. pic.twitter.com/0vQxHhRuFS — Gregor Samsa (@gregorsamsamsi) 18 Ekim 2018

SKANDAL İFADE! "BAYGIN KIZIN IRZINI LEKELEDİ, 'KARIM OLDUN' DEDİ"

Kitapta ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Ağabeyi ava gittikten sonra bacısı bulaşıkları yıkadı. Bulaşık suyunu bir yarığı döktü. Masal bu ya, Hızır; o pis surattı, ak sakallı, kocaman kafasıyla bulaşık suyunun döküldüğü yerden çıkmasın mı! Kız, karşısında bu pis suratlı adamı birden görünce bayıldı! Siz, ölen birisi dirildi mi sandınız şimdi? O durmadan dirilen şey, kötülüktür. İyilik, iyi insanlar tarafından yaratılır.