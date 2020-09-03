Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!

Duran Yılmaz tarafından kaleme alınan Keloğlan Ak Ülke kitabı içeriğinde buluna bazı ifadeler nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu denetiminden geçti. 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimi üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği düşünülen kitap hakkında “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle satışa sunulmasına karar verildi. Aynı zamanda kitap içi görülmeyen zarf ya da poşet içinde, teşhir ve reklamı yapılmayacak bir şekilde sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Söz konusu kararın sonrasında ‘Duran Yılmaz kimdir, Duran Yılmaz’ın kitapları hangileridir’ soruları araştırılmaya başlandı. Okuyucular Keloğlan Ak Ülke konusu içinde merak eder hale geldi.

DURAN YILMAZ KİMDİR?

Hikaye ve masal yazarı Duran Yılmaz’ın doğum tarihi 1942 olarak biliniyor. Duran Yılmaz aslen Antalyalıdır. 1942 yılında Antalya’da doğan Duran Yılmaz 7 Nisan 1995 tarihinde Almanya’da vefat etmiştir.

Antalya’da pek çok köyde öğretmenlik yapan Yılmaz, Almanya’ya gittiği dönemde de öğretmenlik mesleğini devam ettirmiştir. Almanya’da vefat eden Yılmaz hikaye ve masal yazarlığına yöneldi. İlk hikayesi 1972 yılında Yeni Dergi’de yayınlanan Duran Yılmaz, hikayelerini Yeni Adımlar, Yeni Toplum, Sanar Emeği, Türkiye Yazıları, Yarına Doğru ve Öykü dergileriyle okuyucusuyla buluşturdu. Kışlak isimli hikayesiyle Yeni Adımlar Dergisi Hikaye Yarışması’nda birincilik kazandı. Başaklar Olgunlaşırken hikayesiyle 1975 Antalya Sanat Festivali Yarışması’nda mansiyon ödülü kazandı.

Duran Yılmaz kitapları arasında Yörük Kitapları, Kadın Korkusu ile Keloğlan ve Ak Ülke yerini aldı.

