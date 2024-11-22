Keloid nedir, neden olur? Keloid nasıl geçer? Keloid belirtileri ve tedavisi

Yaraların aşırı kollajen üretimiyle iyileşmesi sonucu oluşan keloid, kabarık ve kırmızımsı yara izleridir. Genetik faktörler cilt tipi ve iyileşme süreci keloid oluşumunu etkiler. Kızarıklık kaşıntı ve hassasiyet gibi belirtiler görülür. Tedavi olarak steroid enjeksiyonları lazer tedavisi veya cerrahi müdahale yapılabilir ancak tam iyileşme sağlanması zor olabilir.

Keloid nedir?

Keloid, bir yaralanma ya da cerrahi müdahale sonrası ciltte aşırı kollajen üretimiyle oluşan kabarık ve kırmızımsı olan yara izleridir. Normal iyileşme sürecinin ötesinde büyüyüp çevre sağlıklı cilde yayılabilir. Keloidlerin oluşumu genetik faktörler cilt tipi ve yaralanma şekli gibi etmenlere bağlıdır. Bu izler genellikle kaşıntı hassasiyet veya ağrıya yol açabilir.

Keloid neden olur?

Aşırı kollajen üretimi, keloidin oluşumuna yol açan başlıca nedendir. Ciltteki yaralar kesikler veya cerrahi müdahaleler sonrasında iyileşme süreci sırasında vücut fazla kollajen üretirse bu izlerin kabarık ve genişlemiş şekilde iyileşmesine sebep olabilir. Genetik faktörler, cilt tipi ve yara iyileşme süreçlerindeki anormallikler keloid gelişiminde etkili rol oynar.

Keloid nasıl geçer?

Keloid tedavisi, genellikle semptomları hafifletmeye yönelik olup tamamen yok olması zor olabilir. Steroid enjeksiyonları, keloidin büyümesini engellemeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Lazer tedavisi, keloidin görünümünü iyileştirebilir ve dokuyu yumuşatabilir. Diğer seçenekler arasında kriyoterapi silikon jeller veya bandajlar ve cerrahi müdahale yer alır.

Keloid belirtileri nelerdir?

Keloid belirtileri arasında yaralanma bölgesinde kabarık, sert ve kırmızımsı bir iz oluşması zamanla bu izlerin daha koyu renk alması, kaşıntı, hassasiyet veya ağrı hissi izlerin çevresindeki cildin gerilmesi ve genişlemesidir. Keloid izleri, yaralanmanın boyutundan daha büyük olabilir ve çevredeki sağlıklı cilde de yayılabilir.

Keloid tedavisi nasıl yapılır?

Keloid tedavisi, keloid scar görünümünü iyileştirmeye yönelik çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Steroid enjeksiyonları ve keloid iğnesi, iltihabı azaltarak keloidin büyümesini engelleyebilir. Keloid kremi ve keloid için krem, izlerin düzleşmesine yardımcı olabilir. Cerrahi müdahale, keloidi çıkarabilir ancak iz tekrar oluşabilir. Keloid tedavisi için krem ve diğer tedavi yöntemleri, keloidin boyutuna ve kişinin cilt özelliklerine göre uzman tarafından belirlenir.