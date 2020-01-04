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  4. Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı

Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:14 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel: - "İnsanlar buranın bir an önce açılmasını bekliyorlardı. Son bir yıldır biz de buraya yoğunlaştık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına 2016'da başlanan Karabük Keltepe Kayak Merkezi, günübirlik kayak turizmine açıldı.

Kentte 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 1200 kişi taşıyabilen, 64 sandalyeli, 873 metre uzunluğunda telesiyej; 690 metre uzunluğunda, 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile bayblift sistemleri kuruldu.

Tesiste 1250 metrelik iki, 607 ve 869 metrelik de birer olmak üzere toplam dört pist bulunuyor.

- "Karabük'ün hayallerinden biri"

Merkezde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin ile incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keltepe'nin kentin hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin yapımı için yıllardır yatırım yapıldığını anlatan Gürel, "İnsanlar buranın bir an önce açılmasını bekliyorlardı. Son bir yıldır biz de buraya yoğunlaştık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın telesiyej, teleski ve günübirlik tesislerin yapımı ihaleleri vardı. Bunlar bitirildi." dedi.

Gürel, buraya çok büyük emek verildiğini ve masraf yapıldığını ifade ederek, "Şehrin prestij projelerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezi günübirlik kayak turizmine açıldı." diye konuştu.

Kar ezme makinesinin tesisin çalışabilmesi için önem taşıdığını dile getiren Gürel, kar makinesi tedarik ettiklerini de kaydetti.

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Karabük Karabük Valisi Fuat Gürel Keltepe Kayak Merkezi

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