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  4. Keltepe Kayak Merkezi hizmete girdi

Keltepe Kayak Merkezi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye’nin 53.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan ve hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Hafta sonu itibari ile kayak turizmi için hizmete giren 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’ni ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte kayak merkezinde, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen 61 sandalyeli 873 metre uzunluğundaki telesiyeje bindi.
Kar ezme makinesinin çalışmalarını izleyen Gürel, Keltepe Kayak Merkezi’nin artık hazır hale geldiğini belirterek, “Karabük’ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı’nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde çalışmalar tamamlandı. Yeni yılın yağışları ile birlikte 60 santimetreyi bulan kar kalınlığındaki kar ezme makinesinin çalışmalarını yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlandı, bölge insanlarını artık kayak merkezine bekliyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük hattında böyle bir tesis, sadece Keltepe Kayak Merkezi’nde var. Bizim için önemli bir tesis, önemli bir merkez” dedi.
Hafta sonunu fırsat bilen bazı vatandaşlar karın keyfini yaşamak için Keltepe Kayak Merkezi’ne akın etti.

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