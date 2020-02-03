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Keltepe Kayak Merkezi’nde ziyaretçi yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:38 | Son Güncelleme

Sömestr tatilinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Türkiye’nin 53.

Sömestr tatilinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’ni bir aylık gibi sürede 25 bin kişi ziyaret etti.
Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi’nde tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan Keltepe Kayak Merkezi sömestr tatilinde vatandaşların uğrak mekanı oldu. Açıldığı günden itibaren vatandaşların beğenisini kazanan, 2 bin 200 metre uzunlukta pistin yer aldığı ve 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyejin yer aldığı kayak merkezini son 1 aylık sürede 25 bin kişi ziyaret etti. Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından yoğunluğun arttığı kayak merkezinde tatilin son iki gününde 2 bin 500 kişi telesiyeji kullanarak manzaranın keyfini çıkardı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük’ün Kış Turizm Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nin sömestr tatilinin son gününde çevre illerden gelen vatandaşların yoğun teveccühü ile karşılaştığını ve parlamaya devam ettiğini söyledi.

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