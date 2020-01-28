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Keltepe’de yarıyıl yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Karabük’ün en yüksek noktası olan Keltepe Dağı’nda hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.Türkiye’nin 53.

Karabük’ün en yüksek noktası olan Keltepe Dağı’nda hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi’nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye’nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından yoğunluk yaşanıyor. Yarıyıl tatilini değerlendiren aileler, kayak merkezine akın ederken, çocuklar gönüllerince eğlendi. Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak merkezinde, renkli görüntüler oluştu.
Zonguldak, Bartın ve Karabük’ün yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesi’nde tek kayak merkezi olma özelliği taşıyan merkez, kış turizminde önemli bir destinasyon oldu.
Bursa’dan ailesi birlikte Karabük’e gelen Yiğit Efe, karne tatilini değerlendirmek üzere Keltepe Kayak Merkezi’ni seçtiklerini belirterek, manzarayı sevdiğini söyledi.
Türkiyen’in 53. Kayak Merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’ne Zonguldak’tan gelen İlker Aydın Bayar ise, yeni açılan bir turizm alanın ilk olması açısından güzel olduğunu ifade ederek, “Çocuklarda çok eğlendiler. Pist olarak çok güzel burası. Büyük pisti hiç denememiştik, ilk defa büyük pisti denedik” dedi.
2 bin 200 metre uzunlukta pistin yer aldığı kayak merkezinde, 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej yer alıyor.

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