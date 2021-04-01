Kemal Alcu kimdir? İşkence yaptığı videp tepki çekti

Kemal Alcu, rehin aldığı kişinin boğazına bıçak dayayarak, video çekti. Videoda Kemal Alcu, rehin alınan gence zorla “Gelmesini söyle” dedirtti. Kemal Alcu, bu olayın görüntülerini eski kız arkadaşına mesaj atarak, genç kadını tehdit etti. Bu olay üzerine genç kadın görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve yardım istedi. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ise birçok insan tepki göstererek Kemal Alcu’nun tutuklanmasını talep etti.

KEMAL ALCU TEHDİTLER VE KÜFÜRLER SAVURDU

Olay yaratan görüntülerde Kemal Alcu’nun, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşına “Gelir misin” dedirttiği ve aynı zamanda tehdit ve küfürler savurduğu görüldü.

Adana Seyhan Mavi Bulvar’da yaşadığı belirtilen Kemal Alcu’nun cezaevinden 1 ay önce çıktığı söyleniyor. Eski sevgilisi gelsin diye arkadaşını rehin alıp boğazına bıçak dayayan şahıstan, genç kadının daha önceden şikayetçi olduğu ve Alcu’nun ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı da gelen iddialar arasında.



