Kemal Batmaz’ın eşinin yargılamasına devam edildi

Merzifon’daki en üst düzey yönetici olduğu aktarıldı Duruşmada, tutuklu sanık Rüştü Karakaya ile ilgili 3 tanığın bilgisine başvuruldu. Tanıklar, sanık Karakaya’nın 2008-2012 yılları arasında Amasya’nın Merzifon ilçesinde FETÖ’yle bağlantılı okullarda öğretmenlik yaptıklarını belirterek, o dönemlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Merzifon 5. Anajet Üssü Komutanlığı’nda çalışan askeri personellerden sorumlu ‘müdür’ olduğunu, mahrem yapıda ‘Şükrü’ kod adını kullanan sanığın ilçedeki en üst düzey örgüt yöneticisi olduğunu ve bu görevi yaparken, İstanbul’a tayininin çıktığını söylediler.

FETÖ’nün ’sivil imamı’ Kemal Batmaz’ın eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ile avukatları katıldı. Tutuklu sanık Rüştü Karakaya, duruşmaya SEBGİS yoluyla bağlandı.

"Şükrü kod adını kullanıyordu"

Tanık Nusret Yaşar Gül, kendisinin de bir süre ’müdür yardımcısı’ olarak görev yaptığını söyleyerek, “Birlikte 4 ay çalıştık. ’Şükrü’ kod adını kullanıyordu. Örgütte hava kuvvetleri yapılanması, hava kuvvetleri ile ilgili birimler neredeyse orada oluyordu” dedi.

"Kemal Batmaz’ın eşiyim diye hayattan koparıldım"

Duruşmada beyanı sorulan tutuklu sanık Gonca Batmaz, sanıklardan Mustafa Caymaz’ın aleyhine savunmalarını kabul etmediğini söyledi. Sanık Batmaz, “Ortak eylemim olmayan insanlarla neden aynı dosyada yargılanıyorum? Bu dava, dosyası ayrılan eşime isnat edilen eylemlerle ilgilidir. Nasıl hakikate ulaşacağız? Tutuklanmamı gerektirecek nasıl bir suç işledim? 25 aydır tutuklu kalmamın ve psikolojik buhran yaşamamın tek nedeni Kemal Batmaz’ın eşi olmamdır. Suçların şahsiliği gereğince, eşim Kemal Batmaz müzmin suçlu bile olsa tutuklanmamam gerekmektedir. Kemal Batmaz’ın eşi olduğum için hayattan koparıldım. Bu durum hukuki ve vicdani değildir” ifadelerini kullandı.