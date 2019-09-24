Kemal Batmaz’ın eşinin yargılamasına devam edildi

FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz’ın eşinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın, örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanıklar, Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ’nün sivil imamı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gonca Batmaz, tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar ile avukatları katıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Rüştü Karakaya, SEGBİS yoluyla bağlandı.

‘Tüm ifadelerimden dönüyorum’

Öncesinde yargılandığı FETÖ davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tanık olan ve sanıklardan Rüştü Karakaya’yı tanıdığını beyan eden gizli tanık Toprak, “Daha önce soruşturma aşamasında verdiğim beyanlar bana ait değildir. Kesinlikle kabul etmiyorum. Beyanlar bana okutulmadan imzalatıldı. Tüm ifadelerimden dönüyorum” dedi.

‘Görüşmeye devam ettim’

Herhangi bir eyleminin olmadığını dile getiren sanık Gonca Batmaz, “Herhangi bir eylemim yoktur. Mustafa Caymaz’ın kendi özgür iradesiyle beyan verdiğini düşünmüyorum. Beyanlarında çelişkiler olduğu görülecektir. Suça konu ofis zaten alınıp satılmış. Tehdit niye söz konusu olsun ki? Ben o satıştan sonra Caymaz’ın eşi ve kızıyla görüşmeye devam ettim. Aksi olağan akışa ters bir durum olurdu. Tek suçum Kemal Batmaz’ın eşi olmam mı” ifadelerini kullandı.